Новости
Князь Монако заразился коронавирусом
19 Марта 2020 22:21
Поделиться:
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Князь Монако Альберт II инфицирован коронавирусум COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении княжеского дворца, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПрезидент поручил обеспечить льготное кредитование малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, на 600 млрд тенге сроком на 1 год Решение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану Глава МИОР РК поблагодарил всех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом
«Князь Монако Альберт II, сдавший анализ ранее на этой неделе, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в документе.
Как отмечается, Альберт II продолжает работать из своего кабинета.
Информация о заражении князя появилась через три дня после того, как государственный министр Монако Серж Тель также получил положительный результат теста на коронавирус.
Ключевые слова: Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Решение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану
- Разницу между настоящими бизнесменами и спекулянтами назвал министр Абаев
- Ильфат Абдуллин рекомендует фильмы и книги, и рассказывает, как тренируется дома
- Даурен Абаев призвал казахстанцев не поддаваться панике
- Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта
- Какова ситуация по коронавирусу в Казахстане 19 марта
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047