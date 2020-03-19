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Князь Монако заразился коронавирусом

19 Марта 2020 22:21
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Князь Монако заразился коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Князь Монако Альберт II инфицирован коронавирусум COVID-19. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении княжеского дворца, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Князь Монако Альберт II, сдавший анализ ранее на этой неделе, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в документе.

Как отмечается, Альберт II продолжает работать из своего кабинета.

Информация о заражении князя появилась через три дня после того, как государственный министр Монако Серж Тель также получил положительный результат теста на коронавирус.


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Ключевые слова: Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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