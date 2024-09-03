РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    КНР вывела группу спутников дистанционного зондирования земли

    КНР вывела группу спутников дистанционного зондирования земли
    Фото: Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники

    КНР во вторник осуществила очередной запуск новой группы спутников дистанционного зондирования земли «Яогань-43», передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на сообщение Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Пуск состоялся в 09:22 с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Группа спутников дистанционного зондирования земли «Яогань-43» была выведена при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б». Как сообщается, космические аппараты вышли на заданную орбиту.

    Спутники дистанционного зондирования земли серии «Яогань-43» будут использоваться для проведения новых технических испытаний систем группировки низкоорбитальных спутников.

    Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 533-м по счету.

    КНР вывела группу спутников дистанционного зондирования земли
    Фото: Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники

     

    Теги:
    Китай В мире КНР Освоение космоса Мировые новости Космос
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
    Сейчас читают
    telegram