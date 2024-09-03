КНР вывела группу спутников дистанционного зондирования земли

КНР во вторник осуществила очередной запуск новой группы спутников дистанционного зондирования земли «Яогань-43», передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на сообщение Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Пуск состоялся в 09:22 с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Группа спутников дистанционного зондирования земли «Яогань-43» была выведена при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б». Как сообщается, космические аппараты вышли на заданную орбиту.

Спутники дистанционного зондирования земли серии «Яогань-43» будут использоваться для проведения новых технических испытаний систем группировки низкоорбитальных спутников.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 533-м по счету.