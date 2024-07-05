КНР предоставит гранты и квоты для изучения китайского языка

Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн выразил готовность к дальнейшей работе со странами-членами ШОС и предложил странам-участницам ШОС искать новые пути сотрудничества в образовании, расширять число грантов и развивать цифровое образование в странах ШОС. Об этом он рассказал на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Первая задача: поиск новых путей образовательного сотрудничества. Китайская сторона готова в ближайшие 3 года предоставить тысячу грантов для международных учителей китайского языка, а также 3 тысячи квот в летние лагеря конкурса китайского языка. Вторая задача: расширение масштаба и формирование грантов ШОС за счет программы мастер-классов ШОС. Также мы готовы совместно с бизнесом и производством развивать систему двойных научных руководителей для подготовки инновационных специалистов для стран ШОС. Третья задача: совместное открытие архитектуры цифрового образования ШОС, — сказал министр образования КНР на международном симпозиуме.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Министр образования КНР Хуай Цзиньпэн добавил, что Китай готов поделиться своим опытом с партнерами из стран ШОС и совместно развивать искусственный интеллект и цифровое образование для создания экосистемы, основанной на новых современных технологиях.

Также министр отметил давность китайско-казахстанской дружбы.

— За более чем 2 тысячи лет взаимосвязи по установлению дипломатических отношений, особенно на современном этапе, мы достигли больших успехов. Вчера мы с министром образования и науки Казахстана Саясатом Нурбеком при свидетельстве двух лидеров подписали соглашение в сфере образования, тем самым сделали важный совместный шаг для открытия нового исторического периода — 30-летия китайско-казахстанских отношений. Вчера председатель КНР Си Цзиньпинь в своем выступлении отметил, что в своей должности уже в 5 раз посещает Казахстан, ранее он был здесь всего 10 месяцев назад. Я уверен, что постановления и решения наших лидеров направляют нас на новый путь, — сказал министр Китая.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Ранее Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате «ШОС+» объявил, что странам ШОС предоставят гранты и квоты.

— Мы приветствуем широкое применение навигационной системы «Бэйдоу» и участие в создании международной лунной станции. Предлагаем создать Ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования, в рамках которой в ближайшие три года предоставлять странам ШОС не менее одной тысячи квот для обучения специалистов по цифровой технологии, — заявил Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате «ШОС+».

Также Председатель КНР отметил, что, в целях продвижения регионального партнерства необходимо развивать аграрные технологии, расширять торгово-экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в области экологии и охраны окружающей среды.