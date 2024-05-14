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    20:47, 13 Май 2024 | GMT +6

    КНР и США проведут первый межправительственный диалог по искусственному интеллекту в Женеве

    КНР и США проведут первый межправительственный диалог по искусственному интеллекту в Женеве
    Фото: Xinhua

    Китай и Соединенные Штаты проведут в Женеве 14 мая первое заседание в рамках межправительственного диалога по искусственному интеллекту. Об этом сообщает агентство Xinhua, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Согласно сообщению МИД КНР, по договоренности двух сторон, Китай и США обменяются мнениями о технологических рисках, связанных с ИИ, глобальном управлении и других вопросах, представляющих интерес двух стран.

    В МИД КНР отмечают, что заседание предназначено для реализации консенсуса, достигнутого в ходе встречи глав государств Китая и США в Сан-Франциско.

    Напомним, что в Пекине в апреле 2024 года по итогам переговоров главы МИД КНР Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны достигли консенсуса из пяти пунктов, в числе которых было анонсировано проведение первого заседания китайско-американского межправительственного диалога по искусственному интеллекту.

    Теги:
    Технологии Америка Китай КНР Искусственный интеллект Мировые новости Международные отношения ИИ США
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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