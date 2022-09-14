КНР и РК подписали Соглашение по совместному управлению водозаборным сооружением на реке Сумбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках официального визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Республику Казахстан подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о совместном управлении и эксплуатации казахстанско-китайского совместного водозаборного сооружения на трансграничной реке Сумбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

От имени Правительства Республики Казахстан Соглашение подписала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, от имени Правительства Китайской Народной Республики Заместитель министра водного хозяйства Тянь Сюэбинь.

«Водные отношения являются одними из наиболее важных направлений сотрудничества между нашими странами. Свидетельством тому являются регулярные обсуждения водных вопросов на всех двухсторонних встречах высокого уровня», - сказала вице-министр.

Стоит отметить, что подписание данного документа позволит рационально использовать водные ресурсы реки Сумбе и улучшить водозабор на сельскохозяйственные нужды в Раймбекском районе Алматинской области.

Заместитель министра водного хозяйства Тянь Сюэбинь, обращаясь к казахстанской стороне, также отметил, что подписание Соглашения придаст мощный импульс для развития взаимного сотрудничества между двумя странами в контексте рационального и справедливого использования ресурсов трансграничных рек.





Фото: t.me/EcologyofQazaqstan















