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КНПК: Выступление Главы государства – это оперативная реакция на запросы общества

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Апреля 2020, 12:10
КНПК: Выступление Главы государства – это оперативная реакция на запросы общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунистическая Народная партия Казахстана озвучила заявление по итогам выступления Президента Республики Казахстан К.Токаева на очередном заседании Государственной комиссии по чрезвычайной ситуации, передает МИА «Казинформ».

«Ознакомившись с выступлением Президента Республики Казахстан К.Токаева на заседании Государственной комиссии по чрезвычайной ситуации, Коммунистическая Народная партия Казахстана в этот непростой для страны момент поддерживает продление режима чрезвычайного положения в республике, карантина в столице, городах республиканского значения и некоторых областных центрах», - говорится в заявлении партии.

Такие меры, по мнению КНПК, позволят предотвратить риски широкого распространения коронавируса и подготовиться к возможному пику заболеваемости среди наших граждан.

Как отмечают в партии, выступление Главы государства – это, в первую очередь, оперативная реакция на запросы общества, которые назрели с начала борьбы с пандемией. Этим подтверждаются установки, что государство должно стать слышащим. Предложения, поступавшие от граждан, представителей бизнеса, специалистов, кто стоит на переднем крае борьбы с эпидемией, услышаны, обработаны и предложены адекватные пути решения.

«Для коммунистов важно, что в своей речи Президент, кроме успехов в этой нелегкой борьбе за здоровье, благополучие и жизни граждан, откровенно озвучил проблемы и недоработки Правительства, которые проявились в результате чрезвычайной ситуации. Это - необходимость усиления контроля ценообразования, борьбы со спекуляциями и коррупцией, справедливость в распределении государственной помощи гражданам и бизнесу, низкая эффективность государственных программ развития бизнеса, занятости, цифровизации, необходимость принятия мер протекционизма для отечественных товаров и услуг, по развитию науки и системы здравоохранения», - подчеркивается в заявлении.

Эти же вопросы, как отмечают в КНПК, коммунисты системно поднимают в Парламенте, выразив надежду на то, что после режима ЧП Правительство «будет оперативно реагировать на наши предложения и критику».

«Коммунистическая Народная партия Казахстана поддерживает Президента в том, что взаимодействие Правительства с местными исполнительными органами власти находится не на должном уровне! Это негативно отражается на самочувствии граждан, реального сектора экономики, а главное – на доверии к государству. Мы призываем Правительство требовать мобилизации не только от граждан и бизнеса, но и самим мобилизоваться! Казахстанцы имеют право на безопасное настоящее и достойное будущее!», - заявили в КНПК.

Напомним, 10 апреля Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению объявил о том, что режим чрезвычайного положения, ранее введенный Указом Главы государства от 15 марта 2020 года № 285 до 15 апреля 2020 года, будет продлен, как минимум, до конца апреля 2020 года.



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