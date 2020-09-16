КНПК предлагает провести широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц - Айкын Конуров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время карантина вне зоны занятости оказались 4 миллиона 200 тысяч человек. Об этом заявил мажилисмен Айкын Конуров, оглашая депутатский запрос фракции «Народные коммунисты» на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение ограничительных мер: режима чрезвычайного положения, карантина и локдауна в связи с пандемией, как показало время, были решениями, которые помогли остановить лавинообразное развитие заболевания. В то же время фракция «Народные коммунисты» обращает внимание, что эти меры повлекли за собой снижение или потерю доходов наемных работников и предпринимателей. Данное обстоятельство не зависит от них, но обязательства населения и бизнеса пред финансовыми организациями никто не отменял», - сказал Айкын Конуров, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что объемы производства в сфере МСБ за время карантина резко упали в сферах: общепита – на 53%, розничной торговли – на 45%, транспорта – на 37%. Это несет в себе риски закрытия предприятий, банкротств, судебных разбирательств с банками, как у предпринимателей, так и у их работников.

Во время карантина, по официальным данным, вне зоны занятости оказались 4 миллиона 200 тысяч человек. Фактически, безработица подскочила до 46% - это беспрецедентный шоковый уровень в нашей истории. Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры.

Исполнение поручения Президента по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан, так называемая «кредитная амнистия», в 2019 году положительно повлияла и на общество и финансовые институты, но в первом полугодии 2020 года объем микрокредитов значительно вырос.

МСБ нарастил микрокредитный портфель на 850%, при этом выросла и просроченная задолженность на 238% по основному долгу или начисленному вознаграждению, в том числе.

У физических лиц рост микрокредитов составил порядка 145%, просроченная задолженность выросла на 332%.

«Если ранее граждане брали займы для приобретения бытовой техники, дорогостоящей одежды, различные семейные мероприятия, то в условиях ограничительных мер и после займы берутся на обслуживание прошлых кредитов, расходов на обучение, лечение, обычную одежду и питание. Финансовые институты предоставляют заемщикам отсрочку, но срок президентского моратория истекает в сентябре текущего года. Коммунисты сомневаются в том, что заемщики смогут восстановить свою платежеспособность», - подчеркивается в запросе.

Конуров добавил, что, по прогнозам специалистов, малый и средний бизнес, в котором задействованы порядка 3 миллионов казахстанцев, если не будут вводиться новые ограничительные меры, будет восстанавливаться около года. По разным оценкам ожидается закрытие от 30% до 50% субъектов МСБ.

Все вышеперечисленные проблемы МСБ и работников несут в себе серьезные риски дефолта по займам.

В условиях спада экономик многие страны уже ввели различные меры поддержки населения и бизнеса в виде программ стимулирования потребительского спроса, налоговых, кредитных амнистий и каникул, вводится безусловный или минимальный базовый доход.

В Казахстане в рамках антикризисного плана также выделяются значительные средства, в том числе на меры, стимулирующие занятость и поддержание экономической активности. И вновь они направляются через коммерческие банки и квазигосударственные институты, которые тем самым в очередной раз получают поддержку.

«Учитывая опыт антикризисных мер в предыдущие периоды, фракция «Народные коммунисты» предлагает пересмотреть приоритеты и начать поддержку с граждан и МСБ. Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места и в результате введения чрезвычайной ситуации, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуют оказаться без средств к существованию, под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах. В рамках подготовки кредитной амнистии коммунисты предлагают создать государственную комиссию с привлечением в нее представителей всех заинтересованных сторон, провести аудит займов, определить источники финансирования и критерии для участников амнистии», - подчеркнул Айкын Коныров.

Было также отмечено, что источниками финансирования коммунисты предполагают сделать высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр. Предлагается: увеличить налогообложение наследства и сверхдоходов граждан до уровня стран ОЭСР - 30%, ввести обложение денежных переводов физических лиц, вывод чистой прибыли компаний за рубеж дифференцированным налогом до 10%, третьего и больше по количеству объектов жилой недвижимости, второго и больше объектов коммерческой недвижимости граждан с повышающим коэффициентом в 2 раза за каждый объект недвижимости, ввести цифровой налог в 3% с местной выручки крупных иностранных технологических компаний.