КНПК пойдет на выборы, как всегда, под лозунгом социальной справедливости – Айкын Конуров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КНПК пойдет на выборы, как всегда, под лозунгом социальной справедливости. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции Коммунистической народной партии Казахстана Айкын Конуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, мы, как парламентская партия, обязаны участвовать в выборной кампании, потому, что для нас это проба сил. Думаю, что в сегодняшних условиях мирового экономического кризиса для нас это очень актуально. Есть определенная часть населения, которая разделяет наши взгляды и поддерживает, и мы должны оправдать чаяния этих людей», – сказал А.Конуров.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу праймериз, А. Конуров сообщил, что в КНПК эта процедура демократическая, поскольку Устав партии основан на демократическом централизме. Соответственно, все выборные процедуры внутри партии будут проводиться открыто.

А.Конуров также отметил, что КНПК пойдет на выборы, как всегда, под лозунгом социальной справедливости. Этот лозунг актуален сегодня во всем мире, в том числе и в самых развитых странах.

Говоря об опыте парламентской деятельности КНПК, А.Конуров заявил, что считает успешной работу по защите ипотечников и дольщиков, когда партия первой подняла этот вопрос. Фракция коммунистов не поддержала законопроект о повышении возраста выхода женщин на пенсию. Кроме того, КНПК первой на парламентской площадке заявила, что нельзя продавать землю иностранцам.

Главной задачей партии на предстоящих выборах А. Конуров назвал увеличение присутствия в Мажилисе в качестве системной парламентской оппозиции.

«Думаю, что люди оценят наши действия, нашу работу в Парламенте. Придут и отдадут свои голоса за нас, а итог подведет уже Центральная избирательная комиссия», – сказал А. Конуров.