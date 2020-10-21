КНПК: Мы готовы вступить в предвыборную кампанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральный комитет Коммунистической Народной партии Казахстана выступил с заявлением по объявленным выборам в Мажилис, передает МИА «Казинформ».

« Указ Президента страны по проведению выборов в установленные Конституцией сроки оправдал ожидания и подтвердил наши планы на активный политический процесс.

У нас есть все необходимые ресурсы для равноправной борьбы и мы готовы вступить в предвыборную кампанию с решительной уверенностью в успехе.

Это реальный показатель доверия казахстанцев идеям социализма, равноправия и справедливого распределения благ.

Именно наши непоколебимые принципы по достижению социальной справедливости смогут сохранить устойчивость экономики и социальной сферы в период мирового кризиса и обеспечить благополучие граждан Казахстана.

Предстоящие выборы – очередной этап, который позволит нам подтвердить свою состоятельность и увеличить присутствие в представительных органах власти.

Проведение выборов в маслихаты по партийным спискам открывают новые возможности для расширения участия сторонников партии в управлении государством.

Мы знаем проблемы регионов, имеем четкое видение по их развитию и чутко работаем с каждым человеком.

Наша идея – укрепление страны, справедливость, единство, согласие и равноправие всех граждан, достойная жизнь каждого человека.

Мы уверены в проведении эффективных выборов, и нацелены на организацию конструктивной и открытой электоральной кампании, активное участие и поддержку нашей работы всех патриотов, стремящихся к процветанию Казахстана», - говорится в заявлении КНПК.