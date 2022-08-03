3 Августа 2022 15:07

Кнопки SOS начали функционировать в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городах Костанайской области с прошлого года начали работать специальные кнопки SOS. В этом году с помощью этих приспособлений за общественным порядком будут помогать следить и жители Рудного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе областного департамента полиции, устройство предназначено для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в случае возникновения противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций.

«Данные тревожные кнопки установлены в трех точках города. Это район «Автовокзал», пересечение улиц И. Франко и Ленина (магазин «Весна») и пересечение улицы П. Корчагина и пр. Комсомольский («ГУМ»). Стоит отметить, что данные кнопки находятся под видеонаблюдением и в случае ложного вызова будет предусмотрена уголовная и административная ответственность»,- сообщил заместитель начальника Центра оперативного управления управления полиции Рудного Зиадилла Жамберов.

В полиции напомнили, что заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб – согласно ст. 438 Административного кодекса РК влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП. Поэтому использовать данное устройство следует по назначению.

«Принцип работы достаточно простой: после нажатия на кнопку данного устройства вы связываетесь с сотрудником полиции Центра оперативного управления. Встроенные динамики позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с гражданином. Все данные отмечаются системой в режиме автоматически. Такое новшество позволит оперативно реагировать на все обращения граждан»,- считают в полиции.

Еще один плюс – это возможность дозвониться сразу в полицию своего населенного пункта. Некоторые операторы связи выводят звонок на областную линию, затем этот звонок переводят уже в местный центр оперативного управления, что увеличивает время обработки заявки.

В будущем планируется дополнительная установка тревожных кнопок по городу.