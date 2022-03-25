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Кнопки SOS доказали свою эффективность – МВД РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Марта 2022, 17:19
Кнопки SOS доказали свою эффективность – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк на брифинге в СЦК заявил о том, что кнопки SOS доказали свою эффективность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кнопки SOS действительно доказали свою эффективность. Они позволяют в оперативном порядке сообщать в органы полиции о совершенных правонарушениях. На сегодняшний день мы не видим проблему, что кто-то играется с кнопками. В принципе такого даже не возникало», - сказал Алексей Милюк.

По его словам, если подобные вещи будут случаться, существуют определенные механизмы воздействия к правонарушителям.

«У нас всегда есть возможность привлечь правонарушителей к административной ответственности», - добавил он.


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