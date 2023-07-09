Книжный фестиваль Kitap Fest прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодный книжный фестиваль Kitap Fest, организатором которого выступает фонд Baurzhan foundation, прошел в Астане ко Дню рождения столицы, передает МИА «Казинформ».

«Мы хотим делать фестиваль по всему Казахстану, потому что, есть потребность. Нами уже проведена большая работа, и мы не собираемся останавливаться. Я считаю, что Новому Казахстану нужна читающая и образованная молодежь. Поэтому необходимо популизировать чтение и проводить такие мероприятия как книжный фестиваль. Наш фестиваль снова порадовал книголюбов. Kitap Fest стал не только площадкой для книгоманов но и большим семейным праздником. Ежегодно мы предлагаем насыщенную программу, которая интересна детям и взрослым. На фестивале каждый человек находит что-то полезное и интересное для себя. Мы стремимся внести свой вклад в развитие отечественной литературы, поддержать молодых писателей и их выпускаемых книг, и самое главное, чтобы в чтении были заинтересованы все», - сказала главный координатор фестиваля Kitap Fest Майра Альжанова.

Книжный фестиваль Kitap Fest - это культурно-массовое событие в жизни казахстанцев. Проводится с 2014 года, является первым книжным фестивалем республиканского масштаба. За 9 лет он стал авторитетной и мощной площадкой для творческих писательских встреч, а также семейным праздником. За годы проведения фестиваля презентовано более 300 книг с участием известных казахстанских авторов и издательств. Kitap Fest превратился в культурно-просветительское мероприятие, завоевавшее признание и любовь многомилионной публики.

В этом году ко Дню столицы для астанчан были представлены книжно-иллюстрированная выставка, встреча и мастер-классы с казахстанскими писателями и лидерами мнения, конкурсы и акции, развлекательная программа для детей, а также ярмарка от крупнейших издательств и книжных магазинов Казахстана, где можно было приобрести понравившуюся литературу со скидкой до 20%.

Самых маленьких посетителей порадовали игры, квесты, мастер-классы, аниматоры, аквагрим. А такжеп редставление спектакля «Алдар көсе» от кукольного театра.

У гостей фестиваля была возможность обменяться принесенными книгами, купить понравившиеся книги со скидкой или взять их совершенно бесплатно. В этом году на книжном фестивале было представлено около двух тысяч бесплатных книг самых разнообразных жанров.

Кроме того, фестиваль стала площадкой, где порядка 40-ти писателей и блогеров такие как Айгерим Мусагажинова, Унзила Мынбай, Динара Болат, Зауре Торехан, Перизат Мырзахмет и многие другие презентовали свои новые книги. Авторы книг выступили по поводу меняющейся тенденции в современной литературе. В отдельном шатре «О книгах оффлайн» известные писатели, блогеры, психологи поделились своим опытом и секретами успеха. Для начинающих писателей и издательств проведены лекции и семинары о секретах продвижения книг, о защите авторского права. Также впервые на фестивале прошла акция «Ауылға кітап», где каждый желающий смог передать книгу в сельские библиотеки Казахстана.

Известный казахстанский писатель Зауре Торехан презентовала свою новую книгу «Күйекөбелектер шаһары». А также рассказала как издать книгу в Казахстане и зарубежом. По мнению писателя, Kitap Fest стал авторитетной и мощной площадкой для творческих встреч.

«Хочу поблагодарить организаторов за такое замечательное мероприятие.Отдельно хочу сказать, что пришло очень много нашей целевой аудитории. У всех праздничное настроение. Это праздник не только для астанчан, но и для всех казахстанцев. Хотелось бы, чтобы такие книжные фестивали проходили все чаще», - считает писатель.

Писательница Диана Батищева рассказала как стать автором книги в 8 лет, и поделилась опытом о роли литературы в развитии личности ребенка.