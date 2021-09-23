Книжный фестиваль «KITAP FEST 2021» пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня города в Алматы пройдет самый единственный в стране книжный фестиваль «KITAP FEST»,передает корреспондент МИА «Казинформ».

«KITAP FEST»- это книжный фестиваль, ежегодно проводимый с 2014 года. Организаторами которого выступают частный фонд «BAURZHAN» занимающиеся реализацией социальных проектов.

Мероприятие состоится 25 сентября в ТРЦ «Форум».

Как рассказали организаторы, в этом году фестиваль пройдет в ограниченном формате в связи с пандемией.

Условия входа на мероприятие строго по «зеленому» статусу в приложении «Ashyq», посещаемость не более 500 человек. Также для посетителей обязательно ношение масок.

«За 7 лет своего развития, из не слишком большого культурного мероприятия, «KITAP FEST» превратился в общереспубликанскую интеллектуальную платформу, на которой проходят самые масштабные книгообмены страны, редкие лекции, встречи с писателями, презентации книг и конкурсы. Стоит отметить, что в событии участвовало более 20 тысяч человек, 85 книжных магазинов, 65 лидеров мнения поделились любимыми произведениями, а также было снято 90 сюжетов о книжном фестивале и сделано 3000 публикаций в СМИ», - рассказали организаторы.

В этом году также будут внедрены инновации, включающие онлайн-трансляцию выступлений на писательском и блогерском шатрах. Будут установлены санитайзеры в помещении и регламентированное количество участников мероприятия.

В рамках «KITAP FEST 2021» пройдет онлайн-трансляция выступлений спикеров: Арманжана Байтасова, Абылайхана Камалладина, Улан Усенова, Айбек Куатбаева, Назерке Калидолда и других.

Кроме того, в программе фестиваля будет организован книгообмен, писательский шатер, где отечественные писатели будут презентовать свои книги, и проведут выступления. Книжная ярмарка, на которой книжные магазины и издательства представят свою продукцию на выставке, где при желании можно приобрести понравившуюся литературу. А также предусмотрена развлекательная программа для детей.

Последний раз книжный фестиваль «KITAP FEST» проходил в 2019 году.