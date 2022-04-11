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Книжную площадку создали в профессиональном колледже Мангистауский области

Автор:  
Аружан Саптарова
11 Апреля 2022, 21:24
Книжную площадку создали в профессиональном колледже Мангистауский области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Современная книжная площадка появилась в селе Курык Каракиянского района. Она расположена в местном профессиональном колледже, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Каракиянский профколледж развивается и совершенствуется с каждым днем. Для более успешного развития и была создана книжная платформа.

«Для того чтобы система образования была на уровне, позволяющем воспитать хорошего специалиста, необходимо приложить максимум усилий. Должно быть образовательное пространство, и книжная площадка отвечает этому запросу», - сказал директор Каракиянского профессионального колледжа Далабай Бекмаганбетов.

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Он отмечает, что платформа нацелена на студентов, жаждущих знаний, и она оформлена в современном стиле.

«На полках разложено множество книг, на стенах размещены картины и постеры со словами мудрости, есть уютные скамейки», - добавил руководитель колледжа.

Напомним, ранее самые читающие школы определили в Актау.


Образование   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество  
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