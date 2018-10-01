Книжная выставка «Столпы духовности» открылась в Библиотеке Елбасы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось открытие тематической книжной выставки «Столпы духовности», посвященной предстоящему VI Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Астане в октябре этого года, передает МИА «Казинформ».

На мероприятии были представлены более 200 изданий, в числе которых священные книги мировых религий, научные монографии, труды, посвященные истории искусств и архитектуре.

«Нурсултан Абишевич еще в далекие 60-е годы XX века собирал «зерна мудрости», рассыпанные на страницах книг. Собрание личной библиотеки Главы государства - яркая иллюстрация этапов становления личности и политика с большой буквы. Мы считаем своей почетной миссией продвижение важнейших инициатив Елбасы не только в рамках научных и образовательных программ, но и художественных, выставочных проектов. Философское кредо Елбасы выражено кратко, но емко: «Религиозные деятели, чтобы вести свою миссию на высоком уровне, должны знать историю религии, в конце концов, понять, что создатель один, пути разные», - сказал первый заместитель директора Библиотеки Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов, открывая выставку.





В собрании Библиотеки Елбасы аккумулирован большой пласт источников по истории уникального, не имеющего аналогов форума - Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Съезд каждые три года собирает в Астане представителей наиболее влиятельных персон в сфере духовенства и ставит на повестку дня актуальные вопросы, требующие принятия совместных решений на международном уровне.

Особое место в собрании Библиотеки Елбасы занимают коллекции книг, включающие подлинные раритеты духовной культуры. Разные по содержанию и жанрам издания знакомят не только с историей возникновения и развития религий, но и преемственности духовных традиций сквозь время и пространство. Обширная коллекция книг позволяет узнать больше о мировых и традиционных религиях, каждая из которых является «столпом духовности».





«Формат нашей выставки, в которой представлены священные книги мировых религий, и факсимильные, редкие издания в иудейской, христианской, мусульманской литературной традиции, позволяет понять богатство и многообразие мировой цивилизации, ощутить себя ее частью», - отметил Амерхан Рахимжанов.

Настоящей гордостью музейного собрания Библиотеки Елбасы является коллекция Коранов. Исключительная особенность этой коллекции заключается в том, что среди книг присутствуют издания из редкого фонда Библиотеки, подлинные рукописи, датирующиеся XVIII-XIX веками. Большинство изданий были преподнесены Нурсултану Назарбаеву в качестве дипломатических даров от представителей зарубежных стран. Оформление каждой книги отличается тонкой ювелирной, художественной и каллиграфической работой, отражающей изысканные образы традиционной исламской культуры - неотъемлемой части всемирного культурного наследия.



















Автор: Камила Амирова