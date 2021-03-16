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    20:23, 15 Март 2021 | GMT +6

    Книжная выставка, посвященная празднику Наурыз, открылась в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие книжно-иллюстративной выставки «Қазақтың салт-дәстүрлері - ұлттық құндылық» («Казахские традиции и обычаи - национальные ценности») состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выставка проходит в Национальной академической библиотеке РК и посвящена празднику Наурыз мейрамы.

    Основная цель выставки - ознакомить посетителей с историей возникновения, а также празднования Наурыза, его значение и роль на территории Казахстана.

    Выставка состоит из двух основных частей. Первая часть называется «Наурыз – Ұлыстың ұлы күні», а вторая - «Ата-баба дәстүрі – ұрпаққа өнеге».

    В рамках первой части можно ознакомиться с литературой касательно истории возникновения Наурыза, о национальных ценностях.

    Во втором разделе выставки представлены книги «Жаңа жыл», «Жеті қазына», «Қазақтың бата-тілек өсиеттері», «Қазақ халқының салт-дәстүрлері», «Наурызнама», «Ас атасы нан», «Қазақ халқының дәстүрлері той-мереке, сауық-сайран», «Жаңа дәстүр жаңа салт», «Салт-дәстүр сөйлейді».

    Книжная выставка, посвященная празднику, освещает природу, происхождение и значение праздника в культурно-духовной жизни казахов, а также рассказывает о традициях, обычаях казахского народа.

    Выставка продлится до конца марта.



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    Культура Наурыз Астана Общество История Казахстана
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