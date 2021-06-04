Книжная выставка ко Дню госсимволов проходит в Нацбиблиотеке РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню государственных символов РК, организована в Национальной библиотеке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в Национальной библиотеке, выставка продлиться около 10 дней. Читатели смогут узнать об истории создания, роли и значении государственных символов независимого Казахстана.

Известно, что для выбора государственных символов Президиумом Верховного Совета в начале 1992 года была создана рабочая группа и назначена специальная творческая комиссия. В состав вошли ученые историки, правоведы и другие известные деятели. В итоге по результатам конкурса, объявленного по всей стране, Государственные герб, флаг, гимн Республики Казахстан были приняты 4 июня 1992 года.

На выставке были представлены статьи из периодических изданий с материалами об истории и значении государственных символов, биографиях авторов, исторических символах страны до обретения суверенитета и другие. Среди них - «Қазақ елінің рәміздері», «Елтаным», «Государственный гимн Республики Казахстан», «Государственные символы Республики Казахстан. Символы независимости», «Иллюстрированная история Казахстана», «Сенат Парламента Республики Казахстан», историческая поэма «Тәуелсіздік таңы атты», Хрестоматия «Современная история Казахстана («Қазіргі заман тарихы») и другие.

Вниманию читателей на выставке представлены содержательные книги, красочные альбомы, периодические издания, отражающие интересные события и факты об истории государственных символов страны, их значении.

На сегодняшний день в Национальной библиотеке РК хранится более 3 тысяч материалов о государственных символах РК на казахском и русском языках.