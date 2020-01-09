Книжная выставка к 175-летию Абая прошла в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В библиотеке Абая прошла развернутая книжная выставка, посвященная 175-летию великого Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

«Наследие Абая – бесценное достояние человечества» - такое название получила выставка, главная цель которой - познакомить аудиторию с редкими книгами из наследия Абая. Здесь представлены пять разделов: книги, которые читал Абай; Абай на страницах редких изданий; эпоха Абая в краеведческих источниках; наследие Абая – бесценное достояние человечества и наследие Абая на языках мира.

К слову собраны здесь не только труды самого Абая, но и книги о нем, а также переводы его произведений. Так, труды Абая здесь представлены в переводе на узбекский, мадьярский и китайский языки. Среди редких изданий на выставке представлены Записки и Отчеты Семипалатинского отдела Русского Географического общества, Памятные книжки и Сельскохозяйственные обзоры разных годов.

- В этом году мы всем миром будем праздновать юбилей Абая. Сегодня мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с наследием нашего великого земляка. В наследие входят не только те книги, которые он сам написал, но и те, которые писались о нем и те книги, которые он сам читал. Мы знакомим читателей с теми книгами, с которыми Абай, в своё время, познакомился в нашей библиотеке: это шедевры мировой классики, это книги русских писателей, таких как Лермонтов, Пушкин и Крылов. Это те авторы, которых он переводил на казахский язык и тем самым позволил казахской общественности познакомиться с произведениями великих русских писателей. Сегодня наши читатели имеют возможность прикоснуться к миру Абая, - говорит руководитель отдела развития библиотеки имени Абая Рахиля Адикаева.

Выставка также знакомит с историей г. Семей и библиотеки Абая, деятельностью первых краеведческих учреждений города и работами политических ссыльных. Представлены также и издания В.Белослюдова «Материалы по этнографии», Н. Коншина «Заметка об одном киргизском джуте», «Сельскохозяйственный обзор Семипалатинской области», «Памятная книжка Семипалатинской области», «Семипалатинские областные ведомости» и другие уникальные издания по истории нашего края, на страницах которых раскрывается деятельность этих учреждений и общественная деятельность Абая.



