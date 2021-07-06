Книгу «Вел репортаж Диас Омаров» презентовали на земле викингов

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В Осло Ассоциация спортивной прессы Казахстана при содействии посольства РК в Королевстве Норвегия состоялась презентация книги «Вел репортаж Диас Омаров». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония, состоявшаяся в рамках Всемирного дня спортивного журналиста, была также приурочена к годовщине памяти известного спортивного журналиста Казахстана, которого по праву называли «голосом казахстанского спорта».

В церемонии приняли участие ветераны алматинского клуба «Динамо» по хоккею с мячом Юрий Чурсин и Андрей Маряшин, которые не раз выигрывали медали всесоюзного первенства, став в 1990 году чемпионами Советского Союза. Они сейчас проживают в Норвегии.

Наряду с этим, в церемонии принял участие казахстанский игрок норвежского клуба «Рёди», чемпион Норвегии последних двух лет и лучший хоккеист прошедшего сезона Искандер Нугманов.

Ветераны «Динамо» с большой теплотой и ностальгией вспоминали время, проведенное в алматинском «Динамо», незабываемую атмосферу на стадионе «Динамо» и высокогорном катке «Медео», поддержку многонационального состава зрителей Алматы.

По их мнению, в то время в Казахстане руководством республики прилагались все силы для развития хоккея с мячом и хоккея на траве, о чем свидетельствуют результаты алматинского «Динамо».

Особо ветераны отметили работу журналистов того времени во главе Диасом Омаровым, благодаря которым об успехах алматинскогго «Динамо» знали многие на бескрайних просторах советского пространства и за рубежом.

«Мы очень тронуты тем внимание, которое уделено нам казахстнскими дипломатами. Пользуясь случаем, хотели бы передать огромным привет и самые добрые пожелания многонациональному Казахстану, и в частности, всем тем, кто помнит игры алматинского «Динамо». Алга, Казахстан!», - сказали с благодарностью ветераны.

В рамках презентации была организована ретрофотовыставка, рассказывающая о достижениях алматинского «Динамо» в матчах по хоккею с мячом и хоккею на траве.

Как известно, Диас Омаров был первым из казахстанцем, чей голос звучал с главных спортивных соревнований - Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, матчи с турнира по хоккею с мячом, а затем с московской Олимпиады 80.

Не счесть соревнований, городов и стран, откуда он передавал свои репортажи, находя подходящие и нужные к месту слова, чтобы рассказать во всех красках о стремительных и быстротечных мгновениях большого спорта.

После себя Диас Омаров отставил армию тех, кто именовал себя его учениками. По их мнению, поражала в поведении известного журналиста простота и скромность, поскольку Диас-ага общался на равных , как друг, с молодежью, отвечал на все наши вопросы, вдобавок предлагая сотрудничество.

Жизнь маэстро отечественной спортивной журналистики прервалась год назад - 5 июля 2020 года. До своего 80-летия Диас Омарович не дожил каких-то три месяца.