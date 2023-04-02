Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Древняя латинская рукопись в переплете из человеческой кожи продолжает оставаться загадкой. Рукопись экспонируется в Музее редких изданий при Национальной академической библиотеки в Астане, передает МИА «Казинформ».

Книга на древней латыни из 330 страниц предположительно датирована 1532-м годом, однако на сегодняшний день удалось расшифровать лишь 10 из них.

В беседе с «Анадолу» эксперт отдела науки Национальной академической библиотеки Молдир Толепбай сообщил, что рукопись была подарена фонду библиотеки одним из частных коллекционеров в 2014 году, и с тех пор экспонируется в музее.

По ее словам, метод переплета книги был распространен много веков назад и уже не используется.

«Данный экспонат пришло посмотреть большое число посетителей. Обложка для книги выполнена методом, который известен под названием антроподермический переплет, то есть книжный переплет, изготовленный из человеческой кожи», - сказала Толепбай.

Эксперт отметила, что обложка рукописи была исследована в научных лабораториях страны.

«Исследования проводились в лаборатории Национального центра медицинских наук в Астане. Был сделан вывод, что для обложки рукописи использовалась кожа со спины человека», - отметил эксперт.

По его словам, содержание рукописи до сих пор остается загадкой.

«Рукопись, принадлежащая нотариусу из Северной Италии по имени Петрус Пуардус, была написана в 1532-м году на древней латыни. В целом книга состоит из 330 страниц, но на данный момент эксперты смогли прочитать только первые 10 страниц», - сказала Толепбай.

Эксперт сообщила, что первые страницы книги были расшифрованы специалистами французского института.

«Согласно прочитанному, на первых страницах приводится информация о входных и выходных расчетов, кредитах и ​​ипотечных расчетах, однако рукопись расшифрована не полностью», - добавила казахстанский эксперт.

В фонде Национальной академической библиотеки Казахстана на сегодняшний день хранятся до 13 тысяч редких книг.