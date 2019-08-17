Книгу «Сакральные контексты ботайской культуры» презентовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области обсудили научное значение и сохранение ботайской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню археолога. Участвовали в нем директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Уалихан Кулбаев, археолог, доктор исторических наук, профессор археологии Виктор Зайберт, доктор биологических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Мурат Нурушев.

На круглом столе Виктор Зайберт презентовал книгу «Сакральные контексты ботайской культуры». Книга написана в соавторстве с другими учеными, которые занимаются изучением культуры ботайцев.

«Книга посвящена контекстам сакрального мира. Когда был объявлен список сакральных мест Казахстана, Ботай вошел в него. Сакральные места недалекого прошлого и археологии существенно отличаются. В этой книге я показал, что такое сакральность с точки зрения древности. Когда человек вступил во взаимоотношения единения и противоборства с природой, он оказался на проблемном пути – как гармонизировать свои отношения с природой. Несмотря ни на какие действия человека, день сменяет ночь, меняются времена года. Это всегда интересовало человека и заставляло определенным образом воздействовать. Когда какие-то магические действия совпадали с желаемым результатом, возникали обычаи и ритуалы», - сказал В. Зайберт.

После мероприятия его участники и гости посетили сам археологический памятник – поселение Ботай, расположенный неподалеку от села Никольское. Здесь же была организована выставка, на которой были представлены найденные артефакты.