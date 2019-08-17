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Книгу «Сакральные контексты ботайской культуры» презентовали в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
17 Августа 2019, 11:38
Книгу «Сакральные контексты ботайской культуры» презентовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области обсудили научное значение и сохранение ботайской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню археолога. Участвовали в нем директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Ботай» Уалихан Кулбаев, археолог, доктор исторических наук, профессор археологии Виктор Зайберт, доктор биологических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Мурат Нурушев.

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На круглом столе Виктор Зайберт презентовал книгу «Сакральные контексты ботайской культуры». Книга написана в соавторстве с другими учеными, которые занимаются изучением культуры ботайцев.

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«Книга посвящена контекстам сакрального мира. Когда был объявлен список сакральных мест Казахстана, Ботай вошел в него. Сакральные места недалекого прошлого и археологии существенно отличаются. В этой книге я показал, что такое сакральность с точки зрения древности. Когда человек вступил во взаимоотношения единения и противоборства с природой, он оказался на проблемном пути – как гармонизировать свои отношения с природой. Несмотря ни на какие действия человека, день сменяет ночь, меняются времена года. Это всегда интересовало человека и заставляло определенным образом воздействовать. Когда какие-то магические действия совпадали с желаемым результатом, возникали обычаи и ритуалы», - сказал В. Зайберт.

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После мероприятия его участники и гости посетили сам археологический памятник – поселение Ботай, расположенный неподалеку от села Никольское. Здесь же была организована выставка, на которой были представлены найденные артефакты.

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