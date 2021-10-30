Книгу российского ученого «Алихан Букейханов. Человек-эпоха» презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась презентация книги «Алихан Букейханов. Человек-эпоха», посвященной биографии и деятельности видного общественно-политического деятеля Алихана Букейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автором труда является Виктор Козодой. Он был вице-губернатором Новосибирской области, руководил Институтом истории Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирской академией управления и массовых коммуникаций.

Над презентуемой книгой ученый усиленно работал с 2019 года. За это время им проведена большая исследовательская работа в архивах России и Казахстана, введены в научный оборот целый ряд документов, ранее не использованных исследователями. Книга была издана в городе Новосибирске.

«Книга называется «Человек-Эпоха». Я долго думал, как назвать. «Человек-Эпоха», это историческая личность, чей факт развития какого-либо явления очень важен и значителен. Когда приступил к работе над этой книгой, я как историк, поймал себя на такой мысли, что книга была нацелена для российского читателя, российской научной общественности», - сказал в ходе презентации в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева автор книги Виктор Козодой.

«Я до этого занимался историей Сибири времен гражданской войны, времен революции (…). Это временное Сибирское Правительство. 1920 года - такое событие, образовалась Казахская автономия. Передо мной в качестве исследователя встает закономерный вопрос - а почему Казахстану удалось это сделать? В Российской империи проживали больше сотни народов и Казахстан оказался одним из самых первых, который получил автономию», - отмечает автор.

Цель нынешнего исследования - изучение политической биографии Алихана Букейханова с точки зрения общеисторических конца XIX - начала XX веков, выявление социально-политических аспектов становления его как лидера.

«В своем исследовании я исходил из трех важных направлений: первое, введение в научный оборот новых и малоизвестных источников, в первую очередь архивных; второе направление - чем я занимался, это интерпретация уже известных исторических фактов, введенных в научный оборот другими исследователями, на основе анализа, сравнительного и критического; третье направление- обобщение и объединение в единое целое фактического материала из источников и исследований, наработанных по иным темам», - поделился В. Козодой.

«У меня была одна из мотиваций, что в России не было ни одной монографии, ни одной книги про Алихана Букейханова. Я посчитал это неправильным. В Казахстане очень много статей, публикаций.

Я работал в архивах двух государствах - России и Казахстана 10 городов, 12 архивов. Начиная с Санкт-Петербурга, Москвы, в основном города, связанные с жизнедеятельностью Алихана Букейхана - Самаре, Омске, Томске, Павлодаре, Семее, Алматы», - рассказывает автор книги.

Добавим, что Виктор Иванович Козодой является видным российским ученым-историком, который поддерживает тесные научные контакты с научным сообществом Казахстана по проблеме исследования истории общественно-политических процессов начала ХХ века, происходивших, в том числе и на территории современной Республики Казахстан. Авторству В.И. Козодоя принадлежат более пятидесяти научных и учебно-методических работ, тринадцать монографий, в том числе в соавторстве.



