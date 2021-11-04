Книгу российского историка об Алихане Букейханове презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском университете имени Е. А. Букетова презентовали монографию под названием «Алихан Букейханов. Человек-эпоха» доктора исторических наук Виктора Козодоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встречу с российским профессором пришли представители интеллигенции, студенты и преподаватели вуза.

В сферу исследовательских интересов Виктора Козодоя входят история общественно-политической жизни Сибири и российской революции, а также биографии исторических деятелей.

Книга «Алихан Букейханов. Человек-эпоха» создавалась на протяжении двух лет. Материалы о казахском политическом и общественном деятеле историк собирал буквально по крупицам. В качестве источника информации были использованы архивные документы, мемуары коллег Букейханова, публикации в газетах и журналах тех лет. По словам автора, в книгу вошли факты, которые ранее не появлялись в научном обороте.

Книга вышла тиражом 1000 экземпляров. Напечатано издание в Новосибирске.

В дальнейшем монографию планируют перевести на казахский и английский языки.