КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Книгу почёта педагогов выпустят в Карагандинской области в честь 30-летия независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Книга почёта педагогов издаётся в целях общественного признания и увековечения особых личных заслуг педагогов Карагандинской области за годы независимости. В неё будут занесены сведения о педагогах, внёсших значительный вклад в развитие системы образования региона», – сообщили в учебно-методическом центре развития образования Карагандинской области.

В Книгу почёта будут внесены имена педагогов школ, дошкольных и специальных организаций образования, специализированных школ-интернатов, организаций технического и профессионального образования, детских домов. Она будет выпущена в бумажном и электронном виде. Электронный вариант разместят на официальном сайте регионального учебно-методического центра.

Решение о занесении сведений о педагогах в Книгу почёта принимается членами Ассоциации педагогов и утверждается приказом директора УМЦ развития образования Карагандинской области.

Данные кандидатов для занесения в Книгу почёта в УМЦ региона предоставляют отделы образования и областные организации образования. При рассмотрении кандидатов для занесения в Книгу почёта комиссия будет учитывать следующие критерии: стаж педагогической работы – не менее 30 лет; вклад в развитие системы образования.