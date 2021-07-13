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    20:30, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Книгу почёта педагогов выпустят в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Книгу почёта педагогов выпустят в Карагандинской области в честь 30-летия независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Книга почёта педагогов издаётся в целях общественного признания и увековечения особых личных заслуг педагогов Карагандинской области за годы независимости. В неё будут занесены сведения о педагогах, внёсших значительный вклад в развитие системы образования региона», – сообщили в учебно-методическом центре развития образования Карагандинской области.

    В Книгу почёта будут внесены имена педагогов школ, дошкольных и специальных организаций образования, специализированных школ-интернатов, организаций технического и профессионального образования, детских домов. Она будет выпущена в бумажном и электронном виде. Электронный вариант разместят на официальном сайте регионального учебно-методического центра.

    Решение о занесении сведений о педагогах в Книгу почёта принимается членами Ассоциации педагогов и утверждается приказом директора УМЦ развития образования Карагандинской области.

    Данные кандидатов для занесения в Книгу почёта в УМЦ региона предоставляют отделы образования и областные организации образования. При рассмотрении кандидатов для занесения в Книгу почёта комиссия будет учитывать следующие критерии: стаж педагогической работы – не менее 30 лет; вклад в развитие системы образования.


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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