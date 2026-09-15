Книгу о Ясави и Эвране презентовали в Турции

В столице Турции состоялась презентация книги «Мост цивилизации от Туркестана до Анатолии: Ахилик» и документального фильма «От Ахмета Ясави до Ахи Эврана», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Мероприятие прошло в рамках «Недели Ахилик» при участии представителей турецких государственных структур и организаций тюркского мира. Особое внимание было уделено исторической связи Туркестана и Анатолии, а также духовному наследию Ходжи Ахмета Ясави, родившегося в древнем городе Туркестане на территории современного Казахстана.

Книга содержит авторское предисловие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В нем Ахилик рассматривается не только как традиция объединения ремесленников и торговцев, но и как система нравственных и общественных ценностей, сформировавшаяся под влиянием общего культурного наследия тюркского мира.

Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

Выступая на мероприятии, Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции, председатель по связям с тюркскими государствами Кюршад Зорлу отметил особую роль Ахмета Ясави и Ахи Эврана в формировании культурных связей между Туркестаном и Анатолией. По его словам, идеи Ясави, основанные на уважении к труду, человеческому достоинству и единству, нашли продолжение в традиции Ахилик.

Отдельно Зорлу сообщил о намерении Турции инициировать включение Ахилик в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Предполагается, что работа будет проводиться совместно с государствами тюркского мира. В дальнейшем Анкара рассчитывает добиться также включения традиции в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

На мероприятии была затронута и тема дальнейшего расширения сотрудничества между тюркскими государствами. Зорлу сообщил о подготовке цифровой платформы, которая должна способствовать развитию электронной торговли между странами-участницами Организации тюркских государств. По словам политика, совокупный ВВП государств тюркского мира составляет около $2,2 трлн, однако объем взаимной торговли пока остается относительно небольшим.

Ранее мы писали, что в Сельджукском университете в турецкой провинции Конья начала работу VIII Традиционная летняя школа, объединившая молодых исследователей из стран тюркского мира и других государств.