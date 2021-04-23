Книгу об Ибрае Алтынсарине презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК состоялась презентация книги Серикбая Оспанова «Ыбырай жолы», посвященная жизни и творчеству Ибрая Алтынсарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мероприятие организовано в честь 180-летия нашего великого просветителя Ибрая Алтынсарина. По моему мнению, его вклад в развитие отечественного образования, его роль и место в истории нашей страны еще не до конца оценены и изучены. Он думал и заботился обо всем нашем народе и был удостоен звания Великого учителя. Его можно наделить хоть какими почестями», - отметил в интервью журналистам Серикбай Оспанов.

Автор книги добавил, что до сегодняшнего дня нет энциклопедии Ибрая Алтынсарина.

«Я 30 лет посвятил изучению жизни и творчества Ибрая Алтынсарина и выпустил 13 книг. После выпуска каждой книги я нахожу еще что-то новое и стараюсь опубликовать. Эта книга состоит из 800 страниц и шести разделов. При ее написании я использовал документы из архива города Оренбурга, где обучался Ибрай, архива города Казани. Здесь есть очень много ранее неизвестных фактов. К примеру, в этой книге рассказывается о произведении Алтынсарина о Темирлане. Об этом творении ученого знают далеко не многие», - добавил Серикбай Оспанов.

Ранее сообщалось, что в Национальном музее РК открылась выставка «Даланың дара ұстазы», посвящённая 180-летию Ибрая Алтынсарина.