31 Мая 2022 11:39

Книгу об Абае презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автором книги выступил азербайджанский историк, политолог, ведущий программы «Аспекты иностранных дел» азербайджанского телеканала СВС, эксперт Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорами Теймур Атаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столичном Доме дружбы состоялась презентация книги о казахском поэте и мыслителе Абае Кунанбаеве «Величие Абая, или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке».

В своем приветственном слове Теймур Атаев отметил, что Ассамблея народа Казахстана – не имеющий аналогов в мире общественный институт, созданный для реализации политики страны. Он также подчеркнул, что в здании Дома дружбы есть все для развития деятельности этнокультурных объединений.

Стоит отметить, что впервые в историографии предпринимается попытка сопоставить нестареющие мысли Абая с аятами Корана. Для более полного понимания идей мыслителя автор обращается к важнейшим страницам казахской истории и значимым эпизодам биографии поэта. По его убеждению, это позволит более глубоко понять строки Абая, которые являются актуальными во все времена.

Руководитель Управления внутренней политики города Нур-Султан Даурен Бабамуратов рассказал гостям о казахстанской модели межэтнического согласия, а также поздравил присутствующих с презентацией книги.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Азербайджанской Республики в Казахстане, столичных этнокультурных центров и молодежных крыльев городской АНК.

Делегация посетила кабинеты этнокультурных объединений, ознакомилась с многовековой историей и культурой этносов.

Советник Посольства Азербайджанской Республики в Казахстане Ровшан Кязимов выразил благодарность организаторам мероприятия.

В завершение встречи автор вручил Дому дружбы книги и раздал читателям автографы.

Мероприятие организовано совместно с посольством Азербайджанской Республики.



