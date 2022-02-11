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Книгу о жизни Абая презентовали в Семее

11 Февраля 2022 18:36
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Книгу о жизни Абая презентовали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее презентовали книгу о жизни Абая, передает МИА «Казинформ» со со ссылкой на Semeynews.kz.

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В музее Абая прошла презентация книги об Абае «Степной титан». Это совместная работа российского писателя Георгия Пряхина и директора музея Турдыкула Шанбая. Книга повествует о жизненном пути великого мыслителя.

«Один из моих друзей, выдающийся российский писатель, академик и главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин загорелся идеей выпустить книгу о жизненном и творческом пути Абая. Книгу, которая бы содержала не только сухие исторические факты, но и имела художественную окраску, чтобы ее можно было удобно читать современному читателю. Книга рассказывает обо всем его жизненном пути – от рождения до последнего дня. Это, своего рода, исторические эссе. Нами был заключен договор с издательством «Восточный экспресс», которое и выпустило книгу, которую мы сегодня презентуем», – сказал один из авторов книги, директор государственного историко-культурного заповедника Абая Турдыкул Шанбай.

В год празднования 175-летия Абая, в стране был презентован сборник «Познание Абая – познание самого себя». Книга тиражом 1000 экземпляров вышла в свет осенью прошлого года и была представлена на Московской международной книжной ярмарке.

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#Восточно-Казахстанская область   #Культура   #История Казахстана   #Абай  
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