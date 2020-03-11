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Книгу о творческом пути поэта Махмета Темирулы презентовали в Караганде
11 Марта 2020 18:34
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском областном краеведческом музее состоялась презентация книги «Жизнь и творчество Махмета Темирулы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Мероприятие организовано в рамках программы «Рухани жаңғыру». Авторы - молодые ученые Адлет Жагыпар, Акжаркын Абдигаппар и Гульден Жагыпар.
«Книгу мы посвятили памяти акына. Это первое печатное издание о жизни и творчестве Махмета-ага. Нас поддержали его родственники. Тираж книги -100 экземпляров. В будущем планируем его увеличить», - говорит Адлет Жагыпар.
По словам авторов, в произведении они попытались воссоздать годы тоталитарного режима, рассказать об общественно-политической ситуации того времени.Махмет Темирулы родился в Нуринском районе. Преподавал казахский и немецкий языки в школе села Кобетей. Параллельно занимался творчеством. Был членом Союза писателей Казахстана.
Ключевые слова: Карагандинская область, Культура,
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