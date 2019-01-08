Книгу о султанах и батырах издали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова презентовал новое издание «Султаны и батыры Среднего жуза (вторая половина XVIII века)», представив ранее неизвестные страницы из истории казахского народа в виде архивных материалов, с которых лишь недавно был снят гриф «секретно», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Казахстанская правда».

В сборнике «Султаны и батыры Среднего жуза (вторая половина XVIII века)» собраны документы, обнаруженные и изученные казахстанскими учеными в Государственном архиве Оренбургской и Историческом архиве Омской областей. Книга издана в рамках программы «Рухани жаңғыру».

«Значительная часть материалов, касающихся истории казахской государственности, хранится в российских архивах, - рассказал директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова профессор Зиябек Кабульдинов. - Но к некоторым из них не было доступа, так как всего 3-4 года назад с них сняли гриф «секретно». И теперь российские архивы смогли впервые предоставить ученым важные для истории нашего народа источники. В итоге мы смогли ввести в научный оборот рассекреченные исторические документы, о существовании которых широкой общественности не было известно».

В рамках программ «Культурное наследие», «Народ в потоке истории» уже издавались подобные научные сборники. Но именно по истории Центрального, Северного и Восточного Казахстана 50-80-х годов XVIII века сборников архивных материалов нет. Новое издание действительно уникальное, оно включило в себя документы, датируемые с 1752 по 1788 год.

Центральной фигурой, жизнь и деятельность которой освещают рассекреченные архивы, является султан Среднего жуза Султанмамет - двоюродный брат знаменитого Абылай-хана, его ровесник и друг. В сборник также вошли сведения о других султанах и батырах Среднего жуза, с которыми Султанмамет взаимодействовал во время своего управления прииртышскими казахами. И конечно, архивы рассказывают об Абылай хане.

Всего в сборник «Султаны и батыры Среднего жуза» вошли 373 документа, большая часть из которых опубликована впервые.