Книгу о счастье казахских женщин презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась презентация книги «Бақытты келіншек кітабі», что в переводе означает «Книга счастливой женщины», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя книга о счастливой, самодостаточной, уверенной в себе казахской женщине. Как вы знаете, мы расположены на Евразийском континенте, и у нашей женщины есть и восточная мудрость, и европейские качества – целеустремленность, образованность. И имея эти качества, мы отличаемся и от Востока, и от Запада», - сказала автор книги Алма Сайлаукызы перед презентацией.

По ее словам, у нас уникальная идентичность.

«Я хотела раскрыть образ современной казахской женщины, показать ее ориентиры и раскрыть секрет успешной многодетной мамы, которая успевает работать, учиться и воспитывать детей», - объяснила автор.

Книга составлена из разделов: счастливая девушка, счастливая жена, счастливая невеста, счастливая мама, счастливая сестра, счастливая невестка, счастливый работник и счастливая подруга.

«Жанр книги можно охарактеризовать, как документально-мотивационное произведение. Я старалась последовательно излагать выводы ученых, психологов, ученых, исходя из того, что произошло в реальной жизни. Мне потребовалось около года, чтобы написать книгу, и я начала эту работу, когда родила пятого ребенка, была в декретном отпуске, а также находилась на карантине», - отметила Алма Сайлаукызы.

Пока выпущена тысяча экземпляров книги, ее можно приобрести в книжном интернет-магазине «Казына».

«Я думаю, что «Книга счастливой женщины» станет открытием для наших читателей. Ведь у нас есть поэзия, проза, различные очерки, но именно такой мотивационной, психологической и воспитывающей наших дочерей книги у нас нет. Нам всегда кажется, что книги мотивационной, воспитательной направленности надо писать зарубежным авторам, надо читать только их. А на самом деле все это есть и у нас. Алма Сайлаукызы, как доктор PhD, ученый, изучающий эту область, подняла эту идею и записала свои выводы. Поэтому я считаю, что эта книга нужна женщинам»,- заявила на презентации поэт, доцент ЕНУ Онайгуль Туржан.