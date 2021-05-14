РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:19, 14 Май 2021 | GMT +6

    Книгу о счастье казахских женщин презентовали в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась презентация книги «Бақытты келіншек кітабі», что в переводе означает «Книга счастливой женщины», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Моя книга о счастливой, самодостаточной, уверенной в себе казахской женщине. Как вы знаете, мы расположены на Евразийском континенте, и у нашей женщины есть и восточная мудрость, и европейские качества – целеустремленность, образованность. И имея эти качества, мы отличаемся и от Востока, и от Запада», - сказала автор книги Алма Сайлаукызы перед презентацией.

    По ее словам, у нас уникальная идентичность.

    «Я хотела раскрыть образ современной казахской женщины, показать ее ориентиры и раскрыть секрет успешной многодетной мамы, которая успевает работать, учиться и воспитывать детей», - объяснила автор.

    Книга составлена из разделов: счастливая девушка, счастливая жена, счастливая невеста, счастливая мама, счастливая сестра, счастливая невестка, счастливый работник и счастливая подруга.

    «Жанр книги можно охарактеризовать, как документально-мотивационное произведение. Я старалась последовательно излагать выводы ученых, психологов, ученых, исходя из того, что произошло в реальной жизни. Мне потребовалось около года, чтобы написать книгу, и я начала эту работу, когда родила пятого ребенка, была в декретном отпуске, а также находилась на карантине», - отметила Алма Сайлаукызы.

    Пока выпущена тысяча экземпляров книги, ее можно приобрести в книжном интернет-магазине «Казына».

    «Я думаю, что «Книга счастливой женщины» станет открытием для наших читателей. Ведь у нас есть поэзия, проза, различные очерки, но именно такой мотивационной, психологической и воспитывающей наших дочерей книги у нас нет. Нам всегда кажется, что книги мотивационной, воспитательной направленности надо писать зарубежным авторам, надо читать только их. А на самом деле все это есть и у нас. Алма Сайлаукызы, как доктор PhD, ученый, изучающий эту область, подняла эту идею и записала свои выводы. Поэтому я считаю, что эта книга нужна женщинам»,- заявила на презентации поэт, доцент ЕНУ Онайгуль Туржан.


    Теги:
    Культура Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!