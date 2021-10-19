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    13:04, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Книгу о модернизации системы образования за годы независимости презентовали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках 30-летия Независимости страны состоялась презентация книги «Модернизация системы образования в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автором книги является заслуженный деятель РК, доктор педагогических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК Алма Абылкасымова.

    По ее словам, в книге рассказывается о том, как развивалась и модернизировалась система образования за 30 лет Независимости страны.

    «Я считаю, что за эти 30 лет система образования получила большую поддержку со стороны государства. Поэтому все работы, проделанные в системе образования за 30 лет, были зафиксированы в книге. В рамках закона «Об образовании», принятого в 1992 году, были включены государственные документы по созданию учебника», - отметила Алма Абылкасымова.


    Председатель Общественного совета Алматы, президент Ассоциации высших учебных заведений РК, доктор экономических наук, профессор Рахман Алшанов отметил, что автор за годы Независимости работала в сфере образования и очень знакома с ситуацией.

    «Автор книги - одна из тех, кто создала эту 30-летнюю историю. Сейчас высказываются мнения, что с первого дня Независимости страны во всех сферах совершилось много ошибок. Автор изложила ситуацию того времени с четким аргументом. Потому что, она сама была внутри этого процесса и рассказывает историю, которую прошла. Это первый труд, который всесторонне изучен. Поэтому, она сможет дать ответы на многие современные вопросы», - сказал Рахман Алшанов.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Образование Алматы
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