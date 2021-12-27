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Книгу о металлургах выпустили в Темиртау

27 Декабря 2021 22:30
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Книгу о металлургах выпустили в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Темиртауский историко-краеведческий музей 28 декабря презентует книгу «Покорители металла». Это четвёртый том из музейной книжной серии «Истории из жизни темиртауцев. Горожане». Издание выпущено в рамках реализации программной статьи «Рухани жаңғыру», передаёт МИА «Казинформ».

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Книга рассказывает о темиртауцах-металлургах, первых сталеварах и прокатчиках, которые стояли у основ чёрной металлургии Казахстана.

Материалы, представленные в издании, отражают историю первого в КазССР предприятия чёрной металлургии – Казахского металлургического завода (1944–1996 гг.). Позднее он вошёл в состав Карагандинского металлургического комбината, сейчас – в АО «АрселорМиттал Темиртау».

В книгу включены фотографии и документальные материалы, связанные с первыми металлургами – героями социалистического труда Алтынбеком Дарибаевым, Елеманом Байгазиевым и Мажикеном Муслимовым, Героем труда Аргыном Жунусовым, заслуженными металлургами Казахстана Султаном Какеновым, Магау Ибраевым и многими другими.


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#Карагандинская область   #История Казахстана   #Промышленность  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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