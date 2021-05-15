Книгу о Макате и Оразе Рымжановых презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялась презентация книги «Макат, Ораз Рымжановы». Ее герои – заслуженный деятель культуры Казахстана Макат Рымжанов и его сын Ораз, известный режиссер, оператор и кинопродюсер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Макат Рымжанов был выдающимся человеком, болел душой за свой народ. Он внес неоценимый вклад в сохранение национальной духовности, процветание искусства и культуры. В этом году ему исполняется 100 лет. А его сын Ораз окончил Московский ГИТИС и начинал свою карьеру в качестве оператора, потом был режиссером. Отец и сын должны навсегда остаться в памяти народа», – отметил заслуженный артист РК и составитель книги Кенес Жумабеков.

Ветеран Великой Отечественной войны Макат Рымжанов в течение многих лет возглавлял Карагандинское областное управление культуры. Он также известен своей общественной деятельностью, был удостоен звания почетного гражданина города Караганды.

Ораз Рымжанов руководил Союзом кинематографистов Казахстана, был инициатором проведения I Международного кинофестиваля «Евразия» в 1998 году.

«Мы хотим, чтобы подрастающее поколение знало о Макате и его сыне, проявивших пример самоотверженного и преданного труда», – сказал заместитель руководителя Управления культуры, архивов и документации Еркебулан Жумакенов на церемонии презентации.

Книга выпущена издательством «Үш қиян» в Алматы. Тираж – 500 экземпляров.

На презентации в кинотеатре «Сарыжайлау» также был показан документальный фильм «Әкеме» о трудовом и жизненном пути Маката Рымжанова. Картину начал снимать его сын Ораз еще в 1999 году, но смерть режиссера не дала осуществить все задуманное. Спустя годы ленту досняли его коллеги, друзья и родственники.