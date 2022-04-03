Книгу о голоде 30-х годов в Центральном Казахстане представили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учёные Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова презентовали книгу «Голод 1931–1933 в Центральном Казахстане: сборник архивных документов и воспоминаний». В издании собраны неопубликованные ранее архивные материалы и воспоминания свидетелей голодомора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Книга стала результатом научного проекта, над которым историки и филологи трудились больше года.

«Целью проекта был сбор архивных документов, а также воспоминаний и интервью семей, где сохранились рассказы о тех трагических временах. Собранные материалы представляют развёрнутую картину последствий сталинской коллективизации в Карагандинской области», – говорит один из составителей издания кандидат филологических наук Лариса Харитонова.

Такое большое исследование проведено в региональном срезе впервые. Благодаря кропотливой работе историков было обнаружено более 90 архивных документов. Причём более 80% из них ранее не публиковались.

Со своей стороны, филологи занимались полевым поиском. И задача эта оказалась не из простых. Непосредственных очевидцев событий уже нет в живых. Но учёным удалось поговорить с их детьми и внуками. Всего в сборник вошло 100 историй семей, переживших голод.

Книга вышла на казахском и русском языках тиражом 100 экземпляров. Издание адресовано учёным и всем тем, кто интересуется историей Казахстана. Планируется передача в библиотеки республики. Приобрести сборник можно также в издательстве КарУ.