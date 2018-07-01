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Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате

25 Июля 2018 20:25 501
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Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате на официальном сайте министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В книге «Наш Денис» представлены биография, яркие интервью спортсмена, а также его высказывания о стране, семье и жизни. В ней собраны редкие фотографии Дениса, памятные фото с соревнований и различных мероприятий, а также воспоминания мировых и казахстанских звезд о фигуристе», - рассказали в пресс-службе минкультуры.

Электронная версия книги доступна на сайте www.mks.gov.kz

 


Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате

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Ключевые слова: Астана, Денис Тен,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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