Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате
25 Июля 2018 20:25 501
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Книгу о Денисе Тене можно прочитать в электронном формате на официальном сайте министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В книге «Наш Денис» представлены биография, яркие интервью спортсмена, а также его высказывания о стране, семье и жизни. В ней собраны редкие фотографии Дениса, памятные фото с соревнований и различных мероприятий, а также воспоминания мировых и казахстанских звезд о фигуристе», - рассказали в пресс-службе минкультуры.
Электронная версия книги доступна на сайте www.mks.gov.kz
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