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Книгу о биях и волостных управителях Каркаралинского и Акмолинского уездов презентовали в Караганде

31 Декабря 2022, 14:47
Книгу о биях и волостных управителях Каркаралинского и Акмолинского уездов презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном историко-краеведческом музее презентовали книгу Юрия Попова и Асылбека Алтынова «Бии и волостные управители Каркаралинского и Акмолинского уездов в 1870–1917 годах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Круг источников для издания широк – карагандинские, кокшетауские, акмолинские и омские архивы, периодические издания дореволюционного периода и шежире казахских родов, а также материалы землепользования – в частности, первой Всероссийской переписи за 1896 год Каркаралинского и Акмолинского уездов.


«К 90-летию краеведческого музея на заседании клуба краеведов «Асыл мұра» мы презентовали книгу «Бии и волостные управители Каркаралинского и Акмолинского уездов в 1870–1917 годах». Основной ее автор – известный краевед Юрий Попов. Это наша совместная работа. Издание было дополнено и переведено на госязык. Книга содержит богатый материал архивных документов и рассказывает о судьбах людей, связанных с историей Карагандинской области XIX и начала XX века. В ней отображены выборные моменты, кто был кандидатом областного правления и т. д. Книга пока вышла небольшим тиражом – 100 экземпляров. Их передадим в библиотеки области и учебные заведения», – сказал Асылбек Алтынов.


На встрече также представили археологические находки полевого сезона 2022 года от Сарыаркинского археологического института при КарУ имени Е. А. Букетова и команды историко-краеведческого музея.

Клуб «Асыл мұра» был создан в 2018 году. Его главная цель – координация деятельности краеведов в изучении истории края.

«Это площадка, позволяющая краеведам делиться друг с другом найденными материалами и строить дальнейшие планы. Наш музей помогает в выпуске краеведческой литературы. Также в рамках заседания состоялась итоговая выставка археологических находок полевого сезона этого года. Мы продемонстрировали сенсационную находку – бронзовый котел», – отметил старший научный сотрудник музея Даурен Жусупов.


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