Книгу «Кинотанушы Бауыржан Нөгербек» презентовали в  Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Национальной библиотеке РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК состоялась презентация книги «Кинотанушы Бауыржан Ногербек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга посвящена жизни и творчеству известного киноведа, выдающегося ученого, основоположника профессиональной школы киноведения в Казахстане, заслуженного деятеля страны, обладателя ордена «Құрмет» и замечательного педагога Бауыржана Рамазанулы Ногербека.

Написанием книги занимались супруга, дети киноведа Бауыржана Ногербека. Опубликована она в издательстве Казахского университета города Алматы в 300 экземплярах.

Отметим, что в книге собраны вышедшие в разные годы на страницах периодики статьи и интервью, архивные материалы и фотографии о казахском кино, истории его становления и развития, особенностях национального производства фильмов.

В сборнике также представлены воспоминания коллег и учеников, друзей и близких о жизни, творчестве, гражданской позиции и взглядах выдающегося исследователя казахского киноведа и бесстрастного критика.

«У Бауыржана очень развито аналитическое мышление, позволяющее ему логично и доказательно развернуть широкую картину исторического процесса, сложного взаимодействия разнокачественных, разноуровневых факторов и обстоятельств», - зачитал кинорежиссер Тауекел Сламбек воспоминание доктора искусствоведения Валерия Вагина о Бауыржане Ногербеке.

Своим воспоминанием о Бауыржане Ногербеке поделился его ученик, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

«Бауыржан-агай, действительно, является основоположником профессиональной школы киноведения в нашей стране. Он принял нас на обучение в университете, мы являемся его первыми учениками. Бауыржан-агай - золотой человек для нас. Он был очень уважаемым среди коллег, современников, друзей, учеников. Счастлив, что был учеником такого выдающегося человека, слушал его лекции. Он был не просто хорошим учителем, а очень понимающим и человечным. Нас, 16-17 летних молодых парней, приехавших из аула, он научил быстро адаптироваться в большом городе. Нам, его ученикам, остается чтить его память и делиться воспоминаниями об этом выдающемся человеке. Мы будем помнить его, как известного ученого, основоположника школы киноведения, замечательного педагога», - отметил Берик Уали.







