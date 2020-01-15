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Книгу «Казахская кухня: вкус и традиции» презентовали в столице

15 Января 2020 18:28
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Книгу «Казахская кухня: вкус и традиции» презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В офисе QazaqGeography прошла официальная презентация книги «Казахская кухня: вкус и традиции», где читатели встретились с автором Айгерим Мусагажиновой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу QazaqGeography.

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Айгерим Мусагажинова - этнограф, руководитель центра нематериального наследия НИИ «Халық қазынасы» Национального музея республики Казахстан.

«Национальная казахская пища уникальна и является одним из важных элементов истории и культуры казахского народа. В казахской кухне отражаются самобытные традиции и обычаи, и многие ее характерные черты обусловлены формировавшимся веками жизненным укладом. Особенность кочевого образа жизни казахского народа наложила отпечаток на способы приготовления пищи. Казахская кухня отличалась своеобразной технологией», - сказала автор.


В книге представлены редкие блюда, некогда широко бытовавшие и заново возрожденные в результате поисковой и исследовательской работы авторов, а также технология приготовления, краткая характеристика биологической ценности традиционных мясных, молочных блюд, мучных изделий и напитков.


В результате проведения исследовательских экспедиций по Казахстану была найдена и записана технология приготовления практически забытых блюд. Получены сведения о 200 блюдах, из них 50 представлены в этой книге. Остальные находятся на стадии проработки. Каждое из блюд сопровождается краткой информацией, рецептом и сведениями о пищевой ценности. Особое внимание уделено знаковой сущности определенных блюд казахской кухни. Они – настоящий символ мудрости народа. Ведь еда не только насыщала наших предков, она наделяла благожелательной энергией, придавала силы в необходимый момент, защищала, способствовала укреплению отношений между людьми и даже помогала примирению сторон.

Книга предназначена для специалистов в области питания, технологов, этнографов, а также студентов технологических и исторических факультетов и читателей, интересующихся национальной кухней.



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Ключевые слова: Нур-Султан, История Казахстана, Общество,
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