Книгу к 160-летию Дины Нурпеисовой презентовали в Астрахани

АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Астраханском региональном культурном центре имени Курмангазы состоялась презентация книги «Великий композитор Тюркского мира», приуроченная к отмечаемому в этом году 160-летнему юбилею выдающегося казахского композитора, домбристки, народной артистки Казахской ССР Дины Нурпеисовой.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В изданной на казахском, русском, турецком, английском языках книге собраны уникальные и ранее не опубликованные факты о жизни кюйши.