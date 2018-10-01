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Книгу к 100-летию казахстанской легкой атлетики выпустили в Алматы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Знаменательному юбилею «королевы спорта» посвящен выпуск в Алматы объемной, обильно иллюстрированной и на редкость познавательной книги «Казахстанской легкой атлетике - 100 лет», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету «Казахстанская правда».
Прежде чем заняться созданием книги, ее авторы Владимир Зыков и Алексей Кондрат сами прошли путь от начинающих спортсменов до руководителей Федерации легкой атлетики Казахстана. Владимир Николаевич - собиратель всех сведений об этом виде спорта в нашей стране, выдающийся статистик легкой атлетики, заслуженный тренер Казахстана, пожизненный почетный член совета Азиатской ассоциации легкой атлетики. В свое время Зыков был главным тренером сборной Республики Казахстан, государственным тренером и президентом Федерации легкой атлетики РК. Алексей Михайлович и ныне в спортивном строю, он - вице-президент Федерации легкой атлетики Казахстана, вице-президент Азиатской ассоциации легкой атлетики и член комиссии развития Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
Задумав издать к юбилею книгу, оба автора серьезно поработали в архивах различных областей нашей республики: в Алматы, Семее, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Павлодаре, а также в городах России, собрали обширнейший фотоархив, опросили многих ветеранов, чьи воспоминания органично вписались в событийный ряд 100-летнего марша легкой атлетики по стадионам нашей страны.
На первых страницах книги тепло обратился к «дорогим друзьям из Казахстана» президент ИААФ Себастьян Коэ. В своем послании он напомнил несколько фамилий известных ему казахстанских легкоатлетов, похвалил нашу федерацию, но вряд ли предполагал, что в скором времени увидит такой мощный «документ времени». По словам Алексея Кондрата, получив в подарок эту книгу и бегло полистав ее, знаменитый англичанин (чемпион Олимпийских игр в Москве-1980 и Монреале-1984 года в беге на 1 500 м) был сражен наповал.
«Я и предположить не мог, что у вас такая богатая история легкой атлетики, столько выдающихся спортсменов! - воскликнул барон и лорд Себастьян Коэ. - И не думал, что можно вот так собрать все самое интересное, значимое и издать подобный том. Не помню, чтобы еще в какой-то стране выходило такое фундаментальное издание о национальной истории легкой атлетики. У нас, в Англии, точно ничего подобного не выходило в свет».
В марте 1918 года в Семипалатинске был зарегистрирован Семипалатинский спортивный кружок, в котором его члены занимались и легкой атлетикой. Тренировки и соревнования они проводили на центральной площади города, перед Знаменским собором. И долгое время в Казахстане считалось, что именно эта дата - 1918 год - является днем рождения отечественной легкой атлетики. Но еще раньше, в 1912 и 1913 годах, в северных городах Казахстана на ярмарках, сабантуях и местных «олимпиадах» уже проводились состязания по бегу и некоторым другим легкоатлетическим дисциплинам.
Издание выпущено тиражом 550 экземпляров.
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