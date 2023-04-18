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Книгу года выберут на выставке Eurasian Book Fair-2023 в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 21:19
Книгу года выберут на выставке Eurasian Book Fair-2023 в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19-23 апреля при поддержке Министерства культуры и спорта пройдет VI Евразийская международная книжная выставка-ярмарка Eurasian Book Fair-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Евразийская международная книжная выставка-ярмарка – это крупное культурно-просветительское мероприятие, объединяющее компании в сфере издательства, книготорговли, образования и полиграфии на одной большой интеллектуальной площадке.

В рамках выставки-ярмарки можно приобрести книги по цене издателя, встретиться с другими любителями литературы и понаблюдать за презентацией новых книг. Также можно получить автографы от писателей и поучаствовать в различных мастер-классах.

По ходу выставки будет определена «Лучшая книга года» в 6 номинациях.

Церемония открытия выставки состоится19 апреля в Международном выставочном центре EXPO.


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