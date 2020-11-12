Книгу Елбасы на чешском языке презентовали в Праге

ПРАГА. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Дня Первого Президента Посольство Казахстана в Чехии совместно с Национальной академической библиотекой РК, а также Библиотекой «Nazarbayev University» в формате видеоконференции провела презентацию книги Елбасы Нурсултана Назарбаева «Мыслями с народом поделюсь», переведенной на чешский язык. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие известные общественные деятели, ученые и представители средств массовой информации двух стран.

Казахстанские дипломаты в выступлениях отметили, что книга Елбасы является уникальным изданием, поскольку в сборник включены изречения из его книг и выступлений. Богатый разножанровый материал книги объединен в тематические главы, затрагивающие важные аспекты жизнедеятельности государства.

Председатель чешского «Клуба друзей Азии», профессор, доктор философских наук Йиржи Шима отметил: «Я тщательным образом ознакомился с книгой Нурсултана Назарбаева и хотел бы особо подчеркнуть, что она посвящена различной тематике, в совокупности отражающей не только его философские взгляды, но и позицию мудрого государственного деятеля, а также формирует портрет современного, независимого Казахстана в историческом понимании».

Руководитель чешского печатного и интернет-издания «Halo Noviny» Роман Яноух сообщил: «Я безумно влюблен в Казахстан, мне посчастливилось неоднократно посетить эту красивую и удивительную страну и самое главное богатство в ней – это казахский народ. В своей книге Нурсултан Назарбаев говорит о своем народе, о его мудрости, доброте. В то же время в ней даны наставления будущему поколению казахстанцев. Мы уверены, что данная книга позволит чешским читателям глубже понять историю казахского народа, его традиции, духовность и это, несомненно, позволит сблизить наши культуры».

Отметим, что часть тиража книги Первого Президента Н. А. Назарбаева «Мыслями с народом поделюсь», переведенная на чешский язык, будет направлена Посольством РК в библиотечные фонды учебных заведений Праги.