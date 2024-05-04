Книгу «Экомектеп» разработали для казахстанских школьников

В Астане состоялась конференция на тему «Продвижение экологического просвещения в Казахстане». Мероприятие собрало ученых, экологов, директоров школ, представителей государственных органов. Участники обсудили вопросы экологической безопасности страны, где также им был презентован образовательный курс «Экомектеп», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Книга «Экомектеп» разработана специально для школьников 1-4 и 5-9 классов. Она представляет разные концепции окружающей среды доступным образом, практические советы и инструкции. Руководитель «Экофонда Казахстана» Айгуль Абдуалиева подчеркнула особое значение данного мероприятия и важность участия молодежи в экологических инициативах.

— Цель «Экомектеп» — вдохновить и мотивировать читателей к действиям. Эта книга не только информирует, но и призывает к изменениям, направленным на сохранение окружающей среды, предлагает практические советы и инструкции, помогающие изменить повседневные привычки в сторону более экологически устойчивого образа жизни. Мы верим, что каждое маленькое действие может иметь огромное значение для нашей планеты, и призываем всех задуматься о своем вкладе в сохранение окружающей среды, — сказала Айгуль Абдуалиева.

Мероприятие реализовано в рамках проекта Экологического фонда Казахстана «Комплексные меры по повышению экологической культуры и созданию благоприятных эко-условий для молодежи и детей» при поддержке Министерства культуры и информации РК и НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».