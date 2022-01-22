+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Книгу «Армандар бастауының алтын ұясы» презентовали в Мангистауской области

22 Января 2022 00:27
Поделиться:
Книгу «Армандар бастауының алтын ұясы» презентовали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь 15-летия образования Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа в области состоялась презентация книги «Армандар бастауының алтын ұясы» («Золотое гнездо мечты»), посвященной истории колледжа. Это первый в Мангистауской области колледж профессионального образования, открытый в сельской местности. Открытие колледжа стало неоценимой помощью для жителей района, особенно для тех, кто переселялся на историческую родину в первые годы независимости страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новая школа на 600 мест появилась на окраине Тараза
Календарь знаменательных и памятных дат разработали в Карагандинской области Педагоги-ассистенты для детей с особыми потребностями: как это работает в Казахстане Два музейно-археологического комплекса возводят в ВКО

В мероприятии приняли участие руководители учебного заведения в разные годы, учителя-ветераны, внесшие вклад в становление и развитие колледжа, аким района Бейнеубек Абилов, секретарь районного маслихата Куан Мансуров, руководители учреждений социального партнерства колледжа и его коллектив.

С приветственной речью выступила руководитель колледжа Гулистан Жаулы, которая рассказала о проделанной работе колледжа и о важности выпущенной книги. С поздравительной речью выступил аким района Бейнеубек Абилов, пожелавший коллективу колледжа успехов в подготовке специалистов. От имени педагогов-ветеранов выступили Бакыт Алдонгар и Батиха Отарова, а также выпускница колледжа Молдир Мухамадинова, которая поделилась своими воспоминаниями и высказала теплые пожелания.

Ленту книги, которая адресована широкому кругу читателей, перерезали первый директор колледжа Султан Жанбыров и аким района Бейнеубек Абилов.

Отметим, колледж стал фундаментальным учебным заведением с сильной материально-технической базой, сплоченным коллективом квалифицированных преподавателей, готовящих специалистов по 7 специальностям.

В рейтинге, проведенном некоммерческим акционерным обществом холдинга «Кәсіпқор», по республике среди колледжей гуманитарного направления в сельской местности данное учебное заведение два года подряд занимает первое место, что является показателем результативной деятельности коллектива колледжа.

Ранее сообщалось, что в Мангистау презентовали книгу «Адай тарихы».

Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Вузы   #Культура   #Мангистауская область   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Новая школа на 600 мест появилась на окраине Тараза
Календарь знаменательных и памятных дат разработали в Карагандинской области
Педагоги-ассистенты для детей с особыми потребностями: как это работает в Казахстане
Два музейно-археологического комплекса возводят в ВКО
Популярное
1 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
2 Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства
3 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
4 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
5 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
6 Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
Читайте также
Улицы села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области освещены на 30%
Педагоги-ассистенты для детей с особыми потребностями: как это работает в Казахстане
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив