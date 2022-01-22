-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:45
Книгу «Армандар бастауының алтын ұясы» презентовали в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь 15-летия образования Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа в области состоялась презентация книги «Армандар бастауының алтын ұясы» («Золотое гнездо мечты»), посвященной истории колледжа. Это первый в Мангистауской области колледж профессионального образования, открытый в сельской местности. Открытие колледжа стало неоценимой помощью для жителей района, особенно для тех, кто переселялся на историческую родину в первые годы независимости страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие руководители учебного заведения в разные годы, учителя-ветераны, внесшие вклад в становление и развитие колледжа, аким района Бейнеубек Абилов, секретарь районного маслихата Куан Мансуров, руководители учреждений социального партнерства колледжа и его коллектив.
С приветственной речью выступила руководитель колледжа Гулистан Жаулы, которая рассказала о проделанной работе колледжа и о важности выпущенной книги. С поздравительной речью выступил аким района Бейнеубек Абилов, пожелавший коллективу колледжа успехов в подготовке специалистов. От имени педагогов-ветеранов выступили Бакыт Алдонгар и Батиха Отарова, а также выпускница колледжа Молдир Мухамадинова, которая поделилась своими воспоминаниями и высказала теплые пожелания.
Ленту книги, которая адресована широкому кругу читателей, перерезали первый директор колледжа Султан Жанбыров и аким района Бейнеубек Абилов.
Отметим, колледж стал фундаментальным учебным заведением с сильной материально-технической базой, сплоченным коллективом квалифицированных преподавателей, готовящих специалистов по 7 специальностям.
В рейтинге, проведенном некоммерческим акционерным обществом холдинга «Кәсіпқор», по республике среди колледжей гуманитарного направления в сельской местности данное учебное заведение два года подряд занимает первое место, что является показателем результативной деятельности коллектива колледжа.
Ранее сообщалось, что в Мангистау презентовали книгу «Адай тарихы».
- Какие социальные объекты появились в селах Актюбинской области
- Акцию «Почему необходима вакцинация?» провели в Алматинской области
- Новая школа на 600 мест появилась на окраине Тараза
- Водоснабжение, газификация жамбылских сел – как госпрограммы помогают их решать
- Улицы села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области освещены на 30%
- Педагоги-ассистенты для детей с особыми потребностями: как это работает в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана