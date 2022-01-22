Книгу «Армандар бастауының алтын ұясы» презентовали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь 15-летия образования Бейнеуского гуманитарно-экономического колледжа в области состоялась презентация книги «Армандар бастауының алтын ұясы» («Золотое гнездо мечты»), посвященной истории колледжа. Это первый в Мангистауской области колледж профессионального образования, открытый в сельской местности. Открытие колледжа стало неоценимой помощью для жителей района, особенно для тех, кто переселялся на историческую родину в первые годы независимости страны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие руководители учебного заведения в разные годы, учителя-ветераны, внесшие вклад в становление и развитие колледжа, аким района Бейнеубек Абилов, секретарь районного маслихата Куан Мансуров, руководители учреждений социального партнерства колледжа и его коллектив.

С приветственной речью выступила руководитель колледжа Гулистан Жаулы, которая рассказала о проделанной работе колледжа и о важности выпущенной книги. С поздравительной речью выступил аким района Бейнеубек Абилов, пожелавший коллективу колледжа успехов в подготовке специалистов. От имени педагогов-ветеранов выступили Бакыт Алдонгар и Батиха Отарова, а также выпускница колледжа Молдир Мухамадинова, которая поделилась своими воспоминаниями и высказала теплые пожелания.

Ленту книги, которая адресована широкому кругу читателей, перерезали первый директор колледжа Султан Жанбыров и аким района Бейнеубек Абилов.

Отметим, колледж стал фундаментальным учебным заведением с сильной материально-технической базой, сплоченным коллективом квалифицированных преподавателей, готовящих специалистов по 7 специальностям.

В рейтинге, проведенном некоммерческим акционерным обществом холдинга «Кәсіпқор», по республике среди колледжей гуманитарного направления в сельской местности данное учебное заведение два года подряд занимает первое место, что является показателем результативной деятельности коллектива колледжа.

Ранее сообщалось, что в Мангистау презентовали книгу «Адай тарихы».