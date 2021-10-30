Книгу «Алихан Букейханов. Человек эпоха» презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева состоялся XVIII международный Евразийский научный форум «30 лет Независимости Республики Казахстан: исторический курс, вехи развития и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум собрал ученых Казахстана, Венгрии, Италии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Мероприятие проводилось в онлайн-формате. Работа участников форума была нацелена на реализацию идей программной статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего».

В ходе выступления ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, доктор исторических наук, академик НАН РК Ерлан Сыдыков отметил, что основная цель форума – рассмотреть преемственность между историей Великой Степи и государственностью Независимого Казахстана в контексте практики современных научных исследований.

«В статье Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего» акцентировано внимание на вопросах изучения истории страны в новом ключе и дан ряд поручений. В том числе разработка концепции истории Казахстана, написание истории академического образца. В оценке исторических событий и явлений в содержании отечественной истории, деятельности отдельных лиц в центре внимания должны быть национальные и государственные интересы в формировании новой методологической основы для выявления, признания, популяризации исторической правды из новых документальных источников, представляемых в научный оборот», - сказал Ерлан Сыдыков.

В этом контексте, по его словам, большая ответственность и законность конкретных мер по выполнению задач, имеющих важное национальное стратегическое значение, возлагается на отечественных историков.

«Как специалисты, мы говорим: конкретность взглядов, глубина мнений, обоснованность концепций, мобильность методики – бесспорно, большая духовная находка для всех нас. Поэтому подходы к написанию новой истории Страны Великой степи должны исходить из формулировок в статье Президента. В настоящее время актуальной остается проблема глубокого осмысления истории прошлого, тщательного изучения «духовного наследия», популяризации великих личностей и событий», - подчеркнул ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Ерлан Сыдыков сообщил, что в ближайшее время будет издана многотомная работа для самого широкого круга читателей под названием «История Казахстана: с древнейших времен до наших дней». По его словам, в составе членов редакционной коллегии известные казахстанские историки Оразак Исмагулов, Болат Кумеков, Зейнолла Самашев, Жакен Таймагамбетов, Виктор Зайберт, Дархан Кыдырали, Меруерт Абусеитова и многие другие.

«Глава государства создал специальную государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий. Период мы берем с 20-го по 50-е годы. К сожалению, мы до сих пор все архивы не открыли в отличие от наших соседей, в том числе России. Многие документы, которые в России опубликованы, у нас до сих пор засекречены. Поэтому сейчас наши правоохранительные органы работают активно по рассекречиванию. Это касается событий 20-х годов, начала 30-х, 40-50-е годы. В регионах созданы соответствующие комиссии. В областях ведутся работы по архивам. Изучается история Алашорды, период коллективизации, самой репрессии. История должна не разъединять, а объединять людей. Пока историки не договорятся в общей истории, то политики тем более», - отметил Берик Абдыгалиулы.

В рамках форума состоялась презентация книги доктора исторических наук Виктора Козодоя «Алихан Букейханов. Человек эпоха».

Известный российский историк отметил, что работа над книгой строилась по трём направлениям: введение в научный оборот новых и малоизвестных источников; переосмысление на иных методологических позициях тех фактов о его биографии, которые уже введены в научный оборот; обобщение и объединение в единое целое фактического материала из источников и исследований, в которых Алихан Букейханов упоминается, но не является объектом изучения.

Новые и малоизвестные источники в книге основаны на документах государственных архивов России и Казахстана, сборниках документов «Барон Унгерн в документах и мемуарах», исследованиях ученых, воспоминаниях коллег А.Букейханова и так далее.

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Людмила Лбова посвятила доклад казахстанско-российскому сотрудничеству в гуманитарной области, в центре которой находится исследование историко-культурного наследия народов Казахстана.

О разработке многотомной академической работы «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» в 7-и томах рассказал в выступлении директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов. Историк отметил, что данное издание будет являться научным фундаментом для формирования нового государственного стандарта по истории Казахстана, также для учебников и учебных пособий для средней общеобразовательной программы и вузов, всех школьных и университетских учебников по истории Казахстана.

В написании новой академической истории Казахстана примут участие популяционные генетики, физические антропологи и палеогенетики, археологи, экономисты, представители других социальных наук.

К реализации научно-технической программы привлечены ведущие ученые Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Института истории государства КН МОН РК, Института археологии им. А. Маргулана, Института востоковедения им. Р.Б.Сулейменова, КазНУ им. Аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Международной тюркской академии, а также из других гуманитарных НИИ и ведущих вузов страны, специализирующихся на исследовании отдельных периодов Истории Казахстана с древнейших времён до наших дней.

В ходе мероприятия также состоялась презентация книги историка Ильяса Козыбаева «Историк в меняющемся мире».

Историки со всего мира обменялись последними научными исследованиями на тему истории государственности независимого Казахстана и Великой степи, обсудили трагедию тоталитаризма ХХ века, декабрьские события 1986 года, основные тренды развития мировой исторической науки и многое другое.

В рамках форума также была организована выставка национального центра рукописей и редких книг, а также археологических находок исторического факультета ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.