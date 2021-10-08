Книгу-альбом издали в честь 30-летия мемориального музея Алтынсарина в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае издана книга-альбом «Асыл мұра – аманат», посвященная 30-летию мемориального музея Ибрая Алтынсарина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Музей Ы. Алтынсарина был открыт 9 декабря 1991 года. В этом году в преддверии 30-летия Независимости РК музею просветителя также исполняется 30 лет. В связи с этими двумя большими датами, было принято решение издать сборник- альбом.

Сборник-альбом вышел тиражом в 200 экземпляров. Книга в 160 страниц состоит из двух частей, в которых размещено порядка 300 фотографий.

«Первая часть книги называется «Музейдің алғашқы қадамы». В этой части представлены первые экспонаты со времён сооружения первого здания музея, фотографии старых документов. Здесь же можно ознакомится с фотографиями литературного наследия Ы. Алтынсарина», - рассказал директор музея Маргулан Оспанов.

В 2012 году в музее был проведён капитальный ремонт и реставрация.

Вторая часть книги как раз посвящена этому периоду и называется «Жаңа музей – жаңа дәуір». Этот раздел начинается с нынешнего изображения музея, фотографий экспозиционных залов. В этой части также сгруппированы кадры из исследовательских работ коллектива, фотографии с масштабных мероприятий, проводившихся в разные годы.

Стоит отметить, что на первых страницах сборника-альбома размещён специальный QR-код, с помощью которого можно скачать электронный вариант книги.