Книгу академика Икрама Адырбекова презентовали в Нур-Султане
«Нас объединила Независимость. Множество граждан боролись за нее. С тех пор, как мы обрели Независимость, сделано многое. В те годы мы были рядом с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Мы были свидетелями его важнейших решений, принятых в тот период ради будущего страны. Сегодня в этом зале сидят многие из тех, кто трудился для страны в то время. Один из них – Икрам Адырбеков. Наш коллега написал дневник о своей работе. Я тоже был послом, мне эта традиция знакома. Писать дневник – это правильно. Я просмотрел книгу, видно, что он был в хороших отношениях во всех странах, где работал. Эта слава - честь для нашей страны», – сказал государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков в ходе презентации.
Академик Икрам Адырбеков долгое время работал послом Республики Казахстан во многих европейских и азиатских государствах. Он был свидетелем и непосредственным участником зарождения дипломатических связей Казахстана после обретения независимости.
В книге И.Адырбекова повествуется об интересных событиях и важных встречах, рассказывается об исследованиях лучших реформ и практик государственного устройства и модернизационных реформ зарубежных стран.
Презентация прошла в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан. В ней приняли участие известные политические и общественные деятели Казахстана, представители дипломатических миссий зарубежных стран, профессора, преподаватели и студенты вузов столицы.