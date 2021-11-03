Книгу академика Икрама Адырбекова презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книги «Елшінің жазбасынан» («Из дневника Посла») известного политического и общественного деятеля, члена Совета сенаторов при Сенате Парламента РК, доктора экономических наук, академика Академии естественных наук РК Икрама Адырбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нас объединила Независимость. Множество граждан боролись за нее. С тех пор, как мы обрели Независимость, сделано многое. В те годы мы были рядом с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Мы были свидетелями его важнейших решений, принятых в тот период ради будущего страны. Сегодня в этом зале сидят многие из тех, кто трудился для страны в то время. Один из них – Икрам Адырбеков. Наш коллега написал дневник о своей работе. Я тоже был послом, мне эта традиция знакома. Писать дневник – это правильно. Я просмотрел книгу, видно, что он был в хороших отношениях во всех странах, где работал. Эта слава - честь для нашей страны», – сказал государственный и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков в ходе презентации.

Академик Икрам Адырбеков долгое время работал послом Республики Казахстан во многих европейских и азиатских государствах. Он был свидетелем и непосредственным участником зарождения дипломатических связей Казахстана после обретения независимости.

В книге И.Адырбекова повествуется об интересных событиях и важных встречах, рассказывается об исследованиях лучших реформ и практик государственного устройства и модернизационных реформ зарубежных стран.

Презентация прошла в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан. В ней приняли участие известные политические и общественные деятели Казахстана, представители дипломатических миссий зарубежных стран, профессора, преподаватели и студенты вузов столицы.