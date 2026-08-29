Книгу «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» обсудили эксперты и общественные деятели

Сборник избранных размышлений и высказываний Президента Касым-Жомарта Токаева «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз», охватывающий более 30 лет, обсудили эксперты, ученые и общественные деятели в Астане, передает агентство Kazinform.

В Национальной академической библиотеке РК прошло заседание, посвященное обсуждению сборника избранных размышлений и крылатых выражений Главы государства «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» («Правдивое слово — справедливому обществу»).

Этот труд, получивший широкое признание в обществе и высокую оценку со стороны мыслящей публики, был всесторонне проанализирован экспертами и творческой интеллигенцией с точки зрения его значимости для государственного управления и сохранения национальных ценностей.

Фото: Ерлан Омаров

В встрече приняли участие государственные и общественные деятели, политологи, эксперты, ученые, а также представители творческого и бизнес-сообщества.

Выступивший модератором встречи политический эксперт, специалист в области медиа и коммуникаций Жандар Асан подчеркнул, что данный труд Главы государства способствует качественной модернизации общественного сознания и повышению гражданской ответственности.

Фото: Ерлан Омаров

— Содержание книги состоит из разделов, определяющих ключевую стратегию развития нашей страны. В частности, размышления и суждения Касым-Жомарта Кемелевича по таким темам, как Закон и Порядок, цифровизация и искусственный интеллект, международная политика, национальная экономика, а также экологическая инициатива «Таза Қазақстан», наглядно отражают высокие идеалы истинного государственного деятеля, — отметил Жандар Асан.

По его словам, данный труд является не просто сборником крылатых выражений и размышлений, а четким отражением стратегического курса развития страны и гражданской ответственности. Поднятые в книге принципы направлены на укрепление в каждом соотечественнике уважения к закону, культуры служения обществу и ответственности перед Родиной.

Выступивший на встрече депутат Курултая Республики Казахстан Жанарбек Ашимжан отметил, что этот труд не только дает ответы на сложные вопросы, возникающие в сфере управления, но и позволяет глубже понять логику государственных реформ и исторический путь развития страны.

— Это произведение, объединяющее более чем тридцатилетний государственный опыт и политическую философию Главы государства, стало духовным и идеологическим ориентиром для общества. Данный труд имеет исключительное значение для широкого разъяснения общественности проводимой Главой государства политики. В книге также всесторонне проанализирована и системно и открыто изложена личная миссия Касым-Жомарта Кемелевича перед государством. Поэтому я призываю всех читателей, неравнодушных к будущему нашей страны, и истинных патриотов прочесть и глубоко осмыслить эту книгу, — сказал Жанарбек Ашимжан.

Фото: Ерлан Омаров

Ректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков поделился своим видением ключевых концепций и тезисов книги Президента, касающихся педагогов, ученых, развития науки, цифровизации, молодежной политики и национальных ценностей.

Государственный и общественный деятель, известный журналист Нурторе Жусип высказал веское мнение вокруг концептов качества нации и ценностей справедливости, подчеркнув, что данный труд имеет исключительное значение для широкого разъяснения общественности политики, проводимой Президентом страны.

Фото: Kazinform

Также на встрече своими мыслями поделились доктор политических наук Кайрат Айтбай, общественные деятели Галиаскар Сарыбаев, Бахтияр Онербаев, главный редактор республиканской газеты «Түркістан» Бауыржан Бабажанулы, главный редактор газеты «Астана ақшамы» Еркин Кыдыр и другие участники.

— Как отмечает Глава государства, сейчас политическая система нашей страны стала гораздо более гибкой и открытой. Меняются сознание и менталитет наших граждан. Благодаря этому укрепляется доверие народа к государственным институтам, закону, справедливости и порядку. Это наглядно подтверждает, что процесс превращения нашей родины в Справедливую, Безопасную и Процветающую страну, к которой стремится Глава государства, успешно воплощается в реальной жизни, — отметили участники заседания.

Фото: Ерлан Омаров

Напомним, издание охватывает более чем тридцатилетний период, от архивных материалов 1994 года до недавних выступлений главы государства. В сборник вошли его ключевые тезисы и наиболее значимые высказывания, прозвучавшие как на казахстанских, так и на авторитетных международных площадках. Материалы книги распределены по 21 тематическому разделу. Среди основных тем: верховенство закона, общественная безопасность, государственное управление, образование и молодежь, цифровизация, национальная идентичность, экологическая культура и инициатива «Таза Қазақстан».