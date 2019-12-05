Книгу «Абыз Әбіш» презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане презентована книга «Абыз Әбіш» о народном писателе, Герое труда Абише Кекильбаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор книги - депутат Мажилиса Парламента РК, доктор филологических наук, профессор Сауытбек Абдрахманов. В книге подробно описаны его вклад в культуру, политику и историю, его литературное, художественнное мастерство.

«Абиш Кекильбаев является одним из выдающихся сыновей своего народа, человеком, которым гордится казахский народ. Это личность, которую можно выставить в любом масштабе, как выдающегося писателя, мыслителя, оратора, публициста. По всем параметрам он уникальный человек, феномен в полном смысле этого слова. И мы очень рады тому, что можем гордиться такими великими сыновьями народа и воздаем должное писателю Абишу Кекильбаеву», - сказал Сауытбек Абдрахманов.





Предисловие книги написал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

80-летний юбилей Абиш Кекильбаева отмечается масштабно. В Алматы была названа в честь него улица и установлена мемориальная доска в доме, где он жил. В родной школе открыт музей, установлен бюст писателя. Мангистаускому областному краеведческому музею присвоено имя Абиша Кекильбаева.



